Borsa yükselişi sürdürerek açıldı

10 Mayıs 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 artışla 101.236,81 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 456,23 puan ve yüzde 0,45 değer kazancıyla 101.236,81 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,73, holding endeksi yüzde 0,51 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,25 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,02 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Dün, 97.849,20 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen alımlarla yükselişe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,43 değer kazancıyla 100.780,57 puandan tamamladı.

Analistler, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL uzlaşmalı döviz satım ve TL depo karşılığı döviz depo ihalelerine ilişkin düzenlemeleri ile ekonomi yönetiminin Ankara'da gerçekleştirdiği toplantının, döviz kurlarında düşüşe, pay piyasalarında ise yükselişe neden olduğunu kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündemin zayıf olduğunu, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ABD'de enflasyon verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 ve 97.700 seviyelerinin destek, 103.000 puanın direnç konumunda olduğunu dile getirdi.