Borsa yükselişle açıldı

25 Ekim 2017

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 artışla 107.560,48 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 354,17 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,11 ile inşaat oldu.

Dün 108.000 seviyesini test etmesinin ardından etkisini artıran satışlarla düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 azalışla 107.206,31 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasaların ABD'de açıklanan şirket bilançolarının tahminlerden iyi gelmesinin etkisiyle pozitif seyrini devam ettirdiğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'dan önce açıklaması beklenen ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığı ile ilgili haber ve açıklamaların da yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Bugün, yurt içinde reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, yurt içinde açıklanan şirket bilançolarının da pay bazlı hareketlere neden olabileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.200 ve 105.000 seviyelerinin destek, 108.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA