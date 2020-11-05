Borsa yükselişte, kur dalgalı

05 Kasım 2020

Piyasalarda ABD seçimleri yakından izlenmeye devam ediliyor. ABD'de başkanlık seçimine ilişkin sonuçlar henüz kesinleşmedi. Şu ana kadar açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, Joe Biden'ın 264, Donald Trump'ın 214 delegeye sahip olduğunu bildiren analistler, Trump'ın kampanya ekibinin bazı eyaletlerde sonuçları mahkemeye taşımasının belirsizliklerin bir süre daha devam edebileceği endişelerine neden olduğunu söyledi. ABD'de başkanlık seçimlerinde, 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim, başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

BoE musluğu açtı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), piyasaların beklentilerine paralel bir kararla yüzde 0,1 düzeyindeki politika faizinde değişikliğe gitmedi. BoE, 745 milyar sterlin olan varlık alım programını ise 895 milyar sterline yükseltti.

Fed Başkanı Powell'ın mesajları bekleniyor

TSİ 22:00'de gelecek ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve ardından Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları izlenecek.

ABD seçimleri ve yurt içinde TCMB'nin aksiyonlarının izlenirken; borsada yükseliş ve kur cephesinde dalgalı görünüm izleniyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,11 değer kazanarak 1.180,63 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,98 puan artışla 1.180,63 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 11 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 puanın destek, 1.180 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise 1.200 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Dolarda 8,40'ın üzerinde işlemler sürüyor

Dün oldukça geniş bir bantta dalgalanan dolar/TL, bugün yukarı yönlü hareketlerine devam etti. Dolar/TL 8,42-8,47 bandında el değiştiriyor. Euro/TL'de 9,96'nın üzerinde hareket sürüyor.