Borsa yüzde 0,59 değer kazandı

23 Eylül 2020

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,59 değer kazanarak günü 1.102,65 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,48 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,36 ve holding endeksi yüzde 1,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,38 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 2,82 ile spor oldu.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilim ve artan yeni tip koronavirüs vaka sayılarına karşın ekonomideki toparlanmaya ilişkin beklentilerin pay piyasalarını pozitif etkilediğini belirterek, Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anımsatan analistler, Doğu Akdeniz konusunda artan iyimserliğin yurt içi piyasaları destekleyebileceğini ifade etti.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantısında açıklayacağı faiz kararı, reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da devam eden sunumu ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, Almanya'da Ifo İş Dünyası Güven Endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.085 ve 1.070 seviyelerinin destek, 1.120 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Dolar/TL'de faiz kararı öncesi yükseliş sürüyor

Kaynak: AA