Borsa yüzde 1 primli

12 Ekim 2020

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,09 değer kazanarak günü 1.178,35 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,65 puan artarken, toplam işlem hacmi 22 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi yüzde 1,27 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,33 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 0,95 ile inşaat oldu.

Analistler, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin beklentilerin olumlu etkisiyle pay piyasalarında risk iştahının arttığını belirtti.

Yarın yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise ABD'de ve Almanya'da enflasyon, Çin'de dış ticaret verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.180 puanın aşılması halinde 1.200 direncinin gündeme gelebileceğini, 1.150 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA