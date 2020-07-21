Borsa yüzde 1,04 düşüşle kapandı

21 Temmuz 2020

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,04 değer kaybıyla günü 118.042,00 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.238,87 puan azalırken, toplam işlem hacmi 24,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi yüzde 1,23 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,37 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 4,71 ile inşaat oldu.

120.585,55 puana kadar yükselerek 17 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 118.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, COVID-19 tedavisine ilişkin olumlu haber akışının yanı sıra ABD yönetiminin yeni teşvik paketi görüşmeleri ve AB liderlerinin kurtarma programı ve bütçe konusunda anlaşmalarının küresel pay piyasalarını pozitif etkilediğini belirtti.

Çin ve ABD arasında yaşanan gerilimin küresel risk iştahını gölgelediğini ifade eden analistler, piyasaların salgın ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber odaklı seyir izleyeceğini kaydetti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de 2. el konut satışları verisinin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 116.500 ve 117.000 seviyelerinin destek, 121.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA