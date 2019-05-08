Borsa yüzde 1,32 düşüşle kapandı

08 Mayıs 2019

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,32 değer kaybıyla 90.272,19 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.210,26 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,59 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,27 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise yüzde 13,51 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve dünya borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 90.000-90.500 bandında dengelendi.

Analistler, Çin Ticaret Bakanlığı yetkililerinin yarın ABD'ye giderek müzakerelere katılmasının beklendiğini belirterek, ABD'li ve Çin'li yetkililer arasındaki görüşmelerden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin ve ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlarının konuşmalarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek, 93.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA