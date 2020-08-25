Borsa yüzde 1,47 değer kaybetti

25 Ağustos 2020

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,47 değer kaybederek günü 1.092,16 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,27 puan azalırken, toplam işlem hacmi 17,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,51 ve holding endeksi yüzde 2,10 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,68'le ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 4,09'la turizm oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 1.120 puan seviyelerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla en düşük 1.083,14 puana kadar geriledi ve günü de yüzde 1,47 azalışla 1.092,16 puandan kapattı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişlerinin izleneceğini belirterek, ABD-Çin ilk faz ticaret müzakereleri ve yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler, 1.070 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA