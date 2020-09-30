Borsa yüzde 1'e yakın primli açıldı

30 Eylül 2020

BIST 100 endeksi, açılışını 8,72 puan ve yüzde 0,78 değer kazanarak 1.131,97 puandan gerçekleştirdi. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi” ana temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nı açıklaması sonrası alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 değer kazancıyla 1.123,25 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, jeopolitik gelişmeler ile yeni tip koronavirüs aşısı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararlarıyla salgın sonrası normalleşme adımlarının devam ettiğini ifade eden analistler, birbiri ardına atılan adımların pay piyasalarını desteklediğini kaydetti.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararlar ile Türk lirası mevduatlarının faiz getirisinden yapılan vergi kesintileri düşürülürken, kambiyo işlemlerinde uygulanan banka sigorta ve muamele vergisi oranı da yüzde 1'den binde 2'ye indirildi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, 1.120 puanın ise destek konumuna geldiğini bildirdi.

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