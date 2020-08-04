Borsa, yüzde 1'in üzerinde primli

04 Ağustos 2020

Küresel piyasalarda, olumlu bir seyir söz konusu. ABD borsaları dünkü kapanışlarda teknoloji hisseleri önderliğinde yukarı yönlü kapanış yaparken bu sabah itibarıyla ABD vadelileri, sınırlı da olsa artıda işlem görüyor. Asya borsalarındaki yükselişler ise çok daha belirgin. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1'den fazla değerlenirken Avustralya borsaları yüzde 2'den fazla yükselerek 21 Temmuz'dan beri en büyük gün içi artışını kaydetti.Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.9 artıda.

Piyasalarda yaşanan iyimser hava güçlü gelen ABD imalat verisi ve teknoloji şirketlerinin hisselerinde yaşanan yükselişler den kaynaklanıyor. Dün açıklanan ABD imalat verisi temmuz ayında bir yıldan daha uzun bir süredir en hızlı büyüme verisi olarak kayıtlara geçmişti. Ancak artan koronavirüs vakaları ve ABD'de Çinli teknoloji şirketleriyle yaşanan diplomatik sorunlar piyasalardaki en büyük riskler olarak varlığını sürdürüyor.

Türkiye'de tatil dönüşü kritik veriler

Yurt içi piyasalar, iki buçuk günlük tatilin ardından bugünkü işlemler temmuz ayı enflasyon verisiyle başlıyor. TÜFE aylık bazda 0,58 ile piyasa beklentilerinin altında artış gösterirken, büyümenin en önemli işaretçisi kabul edilen İSO İmalat Sanayi PMI endeksi ise son 9,5 yılın zirvesine çıktı. Bugün temmuz ayı dış ticaret verilerinin de açıklanması bekleniyor.

Borsa İstanbul artıda



Açıklanan pozitif verilerle birlikte Borsa İstanbul da güne artıda bir başlangıç yaptı ve yüzde 1,2 primle 1.140 puandan açıldı. Bayram süresince hareketli bir seyrin yaşandığı dolar/TL'de 7 lira sınırı aşılmıştı. 8,30'un üzerini gören euro/TL bayram tatili sonrası bu sabah saatlerinde 8,22'lerden; dolar/TL ise 6,97'den değerleniyor.

Altın fiyatları dünkü rekor sonrası 1.975 dolar düzeyinde

Dün gün içerisinde 1.986 dolar ile tarihi seviyelerini geliştiren spot altın, ABD'de güçlü gelen ekonomik veriye rağmen koronavirüs vakalarının artmasıyla küresel ekonomiye dair endişelerin risk iştahını baskılaması sonucunda rekor seviyelere yakın seyrediyor.



Bu sabah saatleri itibarıyla altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,975 dolar düzeyinde.

Petrol fiyatları düşüşte



Petrol fiyatları, dünya genelinde koronavirüs vakalarındaki artışla tekrar tecrit önlemleri

getirilerek talepteki iyileşmenin olumsuz etkileneceği endişeleriyle geriledi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı %0.8 gerileyerek 43.78 dolara düştü. ABD hafif ham petrolü %0.7 düşüşle 40.71 dolarda işlem gördü.

Microsoft'un Tik-Tok hamlesi hisseleri yükseltti

ABD'de hisseler Microsoft'un ByteDance şirketine ait video paylaşım uygulaması TikTok'un ABD'deki faaliyetlerini satın almayı istediğini açıkladıktan sonra %5.6 yükselmesiyle destek buldu. ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'u ABD'deki faaliyetlerini satmayı redderse yasaklamakla tehdit etmişti.

Washington aynı zamanda kullanıcı verilerini Beijing ile paylaşabilecek diğer Çinli yazılım şirketlerine karşı adım atmaya hazırlanıyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows ile bugün görüşerek koronavirüs yardım paketine dair ilerlemeye kaydetmeye çalışacaklar.

GÜNÜN AJANDASI



- İSO Türkiye imalat sektörü PMI verisi açıklanacak (10.00).

- Ticaret Bakanlığının, gümrük verilerine göre ticaret verilerini açıklaması bekleniyor.

- ABD'de New York ISM (16.45), fabrika siparişleri (17.00), API petrol stokları (23.30) verileri izlenecek.



