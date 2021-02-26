Borsa, yüzde 3 ekside açıldı

ABD tahvil getirilerinde hızlanan yükseliş eğilimi sonrasında Borsa İstanbul'da da gün satıcılı başladı. BIST 100 endeksi, açılışını yüzde 2,93 azalışla 1.444,53 puandan yaptı.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki sert yükselişin, küresel ölçekte risk iştahının azalmasına ve görece riskli varlıklar arasında değerlendirilen pay piyasaları ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde satış baskısına neden olduğunu ifade etti.

Bugünün veri gündeminde; yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamaların öne çıktığını dile getiren analistler, tahvil piyasasındaki hareketlerin yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 seviyesinin destek, 1.520 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.