Borsa yüzde 4 primli; dolar 6,50'ye çekildi

24 Mart 2020

Dünya Online

Fed'in dün açıklamış olduğu açık uçlu varlık alım paketinin nakit ihtiyacı olan reel sektördeki etkilerine yönelik endişeler ve küresel ekonomi için resesyonun oldukça güçlü beklenti haline gelmesi fiyatlar üzerindeki baskıyı artırıyor. Tarihin en önemli destek paketlerinden birini açıklayan Fed, dün de Wall Street'e alım gelmesini sağlayamadı. ABD borsalarının yükselişini sağlayaman Fed'in sınırsız tahvil alım programı Asya borsalarında iyimserlik yarattı. Asya borsaları gibi ABD endekslerine dayalı vadeli kontratlarda da yüzde 3'lerin üzerinde artıda...

Borsa İstanbul güne yüzde 4 artıda başladı

Fed'in dün açıkladığı piyasalara sınırsız destek pakedinin etkisiyle yükselen küresel piyasalara bu sabah Borsa İstanbul da eşlik ediyor. Endeks yüzde 3,95 artarak 87 bin 571 puanla güne başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 3,95 artarak 87.571,40 puana yükseldi.

Dolar/TL kuru 6,51'le güne başladı

Yurt içi piyasalara dönecek olursak; bugün veri gündemi zayıf. Sadece PPK toplantı özeti ve mart ayı finansal hizmetler güven endeksi verisi açıklanacak. Küresel piyasalardaki gelişmelerle ve yurt içindeki koronavirüs gündemiyle piyasaların yön bulması bekleniyor. Sabah saatlerinde dolar/TL kuru 6,51 seviyelerinde seyrediyor.

Asya borsaları ve ABD vadelileri artıda

Bu sabah saatleri itibarıyla Asya borsalarının tamamına yakını artıda seyrediyor. Özellikle Japonya'da NIKKEI ve Güney Kore'de KOSPI endeksleri yüzde 6'yı geçen artışlarla dikkat çekiyor.

Dün de sabah saatlerinde ABD vadelileri gün boyu artıda seyretmiş ancak Fed'in varlık limitsiz alımı hamlesine rağmen Wall Street'te borsalar ekside açılmıştı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 Almanya, mart ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

12.30 İngiltere, mart ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

14.00 Türkiye, PPK toplantı özeti

14.30 Türkiye, mart ayı finansal hizmetler güven endeksi

16.45 ABD, mart ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, şubat ayı yeni konut satışları

17.00 ABD, mart ayı Richmond Fed sanayi endeksi