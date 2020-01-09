Borsa yüzde 4,5 yükseldi, dolar 5,90'ın altına indi

09 Ocak 2020

DÜNYA ONLINE

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam yaptığı gerilimi sonlandıracak açıklamaları, piyasalardan anında yanıt buldu. Hafta başından bu yana sert yükselişlerin yaşandığı petrol ve altında gelen sert kâr satışlarıyla, ABD'nin Kasım Süleymani suikastından önceki seviyelere çekildi.

Brent petrolün varil fiyatı 65 dolar civarında değerlenirken; 1600 doların üzerine çıkan altının ons fiyatı ise 1553 dolara kadar geriledi.

Libya’daki ateşkes çağrısının jeopolitik risklerin azalması adına ekstra olumlu etkide bulunduğu yurtiçinde ise Borsa İstanbul'da kazanç yüzde 4,5'i geçti, dolar kuru 5.90'ın altına indi.



Dolar/TL son 3 haftanın en düşük seviyelerinde

Trump'ın açıklamalarından hemen önce 5,95'in üzerindeki dolar/TL kuru, Trump'ın yumuşak açıklamalarıyla birlikte 5,90 seviyelerine çekildi. Kurda düşüş bugün de devam ederken; dolar/TL 5,8680 ile 17 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeleri gördü. Saat 18:02'de dolar/TL kuru 5,7850 liradan, euro/TL 6,5290'dan satılıyor.

Faizler 2,5 yılın dibinde

2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 26 baz puan azalışla yüzde 11,56'yı test ederek, Ağustos 2017'den bu yana en düşük seviyesini gördü.



Borsa İstanbul'da kazanç yüzde 4'ü geçti

Güne artan küresel risk iştahı ile yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, döviz kurları ve tahvil faizlerindeki düşüşün pozitif etkilediği bankacılık hisseleri öncülüğünde 27 Mart 2018'den bu yana en yüksek seviyesi olan 118.144 puanı gördü. Endeks, kapanışı yüzde 4,53 primle (5114 puan) 117.990 puandan gerçekleştirdi.

Yabancı ilgisi arttı

2019'un son dönemlerinde Borsa İstanbul'un gerçekleştirdiği yükselişe yabancı fonların yeterince eşlik etmediğini hatırlatan uzmanlar, borsanın son 2 gündür gerçekleştirdiği yükselişe bankacılık endeksinin öncülük ettiğine dikkat çekiyor. Bu durum, yurtdışı ilgisinin Borsa İstanbul üzerinde etkili olmaya başladığının bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Öte yandan, diğer gelişmekte olan ülke para birimlerindeki pozitif seyri de dikkate aldığımızda, TL varlıklarda olumlu seyir devam edecek gibi görünüyor.

5.90'ın altına inen kur için yeni hedef 5.85 seviyesi.