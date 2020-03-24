Borsa yüzde 4'e yakın primli; dolar/TL 6,50'ye çekildi

24 Mart 2020

Dünya Online

Fed'in dün açıklamış olduğu açık uçlu varlık alım paketinin nakit ihtiyacı olan reel sektördeki etkilerine yönelik endişeler ve küresel ekonomi için resesyonun oldukça güçlü beklenti haline gelmesi fiyatlar üzerindeki baskıyı artırıyor. Tarihin en önemli destek paketlerinden birini açıklayan Fed, dün de Wall Street'e alım gelmesini sağlayamadı. ABD borsalarının yükselişini sağlayaman Fed'in sınırsız tahvil alım programı Asya borsalarında iyimserlik yarattı. Asya borsaları gibi ABD endekslerine dayalı vadeli kontratlarda da yüzde 3'lerin üzerinde artıda...

Borsa İstanbul güne yüzde 4 artıda başladı

Fed'in dün açıkladığı piyasalara sınırsız destek pakedinin etkisiyle yükselen küresel piyasalara bu sabah Borsa İstanbul da eşlik ediyor. Endeks yüzde 3,95 artarak 87 bin 571 puanla güne başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışın ardından yüzde 3,5-4 bandındaki yükselişini korudu.

Dolar/TL kuru 6,51'le güne başladı

Küresel piyasalardaki gelişmelerle ve yurt içindeki koronavirüs gündemiyle fiyatlanan dolar/TL kuru öğle saatlerinde 6,51'in hemen üzerinde seyrediyor..

Asya borsaları ve ABD vadelileri artıda

Dün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerine karşı piyasaların desteklenmesi için sınırsız varlık alımı kararı almasının ardından, Asya borsaları hızlı yükseldi. Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 2,34 artarak 2.722,44 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 7 artışla 18.077 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,6 değer kaybıyla 110,6 seviyelerinde dengelendi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 8,6 primle 1.609 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3 artışla 26.768,11 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 4,5 yükselişle 22.665,52 puanda seyrediyor.

Dün de sabah saatlerinde ABD vadelileri gün boyu artıda seyretmiş ancak Fed'in varlık limitsiz alımı hamlesine rağmen Wall Street'te borsalar ekside açılmıştı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.00 Türkiye, PPK toplantı özeti

14.30 Türkiye, mart ayı finansal hizmetler güven endeksi

16.45 ABD, mart ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, şubat ayı yeni konut satışları

17.00 ABD, mart ayı Richmond Fed sanayi endeksi