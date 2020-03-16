Borsa yüzde 8 kayıpla günü tamamladı

16 Mart 2020

Koronavirüs salgının ABD ve Avrupa'da yayılma hızının artması piyasalar üzerindeki baskı unsuru olmaya devam ediyor. Bu baskıyı azaltmak için dev bir hamle yapan Fed, dün gece yarısı faizlerde 100 baz puan indirime giderek yüzde 0-0,25 aralığına çekti. Sert faiz indiriminin yanı sıra 700 milyar dolarlık genişleme programı hazırlayan Fed'in bu hamleleri piyasalardaki tansiyonu düşürmeye yetmedi. Dünya borsalarında sert satışlar yeni haftanın ilk gününde de sürüyor.

Borsa İstanbul, 88 bin puanın altında

Küresel piyasalardaki negatif hava Borsa İstanbul'u da etkilemeye devam ediyor. Yüzde 3,5 ekside başlayan Borsa İstanbul, gün boyu gelen kademeli satışlarla kayıplarını yüzde 8'nin üzerine taşıdı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7.716,89 puan azalarak 87.888 puandan günü tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 8,30, holding endeksi yüzde 8,72 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken, en çok gerileyen yüzde 9,94 ile ulaştırma oldu.

Analistler, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının faiz indirmesi ve parasal genişlemeye gitmesine rağmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiye olası etkilerinin, dünya borsalarında panik satışlarına neden olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul'un da küresel pay piyasalarına paralel satıcılı bir seyir izlediğini belirten analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade etti.

Analistler, yarın yurt dışında ABD'de sanayi üretimi ve Almanya'da ZEW endeksleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Dolar/TL kuru 6,40'ı aştı



Hisse senedi piyasalarında devam eden satışlar ve panik havası döviz piyasalarını da etkiledi. . Dolar/TL 6,40'ın üzerini görürken euro/TL'nin ise 7,16 seviyelerine çıktı.

Petrol fiyatları yeni haftada düşüşünü sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altını görürken. Altının ons fiyatı ise 2020 yılında ilk kez 1500 doların altına geriledi.

ABD Merkez Bankası faizi sıfıra çekti!