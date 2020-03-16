Borsa yüzde 8 kayıpla günü tamamladı
Koronavirüs hasarlarını onarmaya çalışan merkez bankaları ve IMF'in hamleleri tansiyonu düşürmek için yeterli olmadı. Tüm dünya borsalarında sert satışlar yaşanırken Borsa İstanbul, günü yüzde 8 kayıpla 87.888 puandan kapandı. Dolar 6,40'ın üzerinde işlem görüyor.
Koronavirüs salgının ABD ve Avrupa'da yayılma hızının artması piyasalar üzerindeki baskı unsuru olmaya devam ediyor. Bu baskıyı azaltmak için dev bir hamle yapan Fed, dün gece yarısı faizlerde 100 baz puan indirime giderek yüzde 0-0,25 aralığına çekti. Sert faiz indiriminin yanı sıra 700 milyar dolarlık genişleme programı hazırlayan Fed'in bu hamleleri piyasalardaki tansiyonu düşürmeye yetmedi. Dünya borsalarında sert satışlar yeni haftanın ilk gününde de sürüyor.
Borsa İstanbul, 88 bin puanın altında
Küresel piyasalardaki negatif hava Borsa İstanbul'u da etkilemeye devam ediyor. Yüzde 3,5 ekside başlayan Borsa İstanbul, gün boyu gelen kademeli satışlarla kayıplarını yüzde 8'nin üzerine taşıdı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7.716,89 puan azalarak 87.888 puandan günü tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 8,30, holding endeksi yüzde 8,72 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken, en çok gerileyen yüzde 9,94 ile ulaştırma oldu.
Analistler, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının faiz indirmesi ve parasal genişlemeye gitmesine rağmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiye olası etkilerinin, dünya borsalarında panik satışlarına neden olduğunu kaydetti.
Borsa İstanbul'un da küresel pay piyasalarına paralel satıcılı bir seyir izlediğini belirten analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade etti.
Analistler, yarın yurt dışında ABD'de sanayi üretimi ve Almanya'da ZEW endeksleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.
Dolar/TL kuru 6,40'ı aştı
Hisse senedi piyasalarında devam eden satışlar ve panik havası döviz piyasalarını da etkiledi. . Dolar/TL 6,40'ın üzerini görürken euro/TL'nin ise 7,16 seviyelerine çıktı.
Petrol fiyatları yeni haftada düşüşünü sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altını görürken. Altının ons fiyatı ise 2020 yılında ilk kez 1500 doların altına geriledi.
ABD Merkez Bankası faizi sıfıra çekti!
Merkez bankalarından swap hamleleri
Koronavirüs salgınının global ekonomik etkileri ile mücadele için Fed, Kanada Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, BOJ, ECB ve İsviçre MB ortak eyleme geçtiler ve mevcut dolar swap düzenlemeleri yoluyla dünya genelinde dolar likiditesini güçlendirmek için harekete geçtiler.
Bu global merkez bankaları swap hattı kredilerinde faizleri düşürdüler ve bu tür kredilerin süresini uzattılar.
"Fed kriz yönetiminde eşiği geçti"
Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, Fed'in hamlesini şu şekilde yorumladı;
"Fed faiz oranlarını %0-0,25 aralığına düşürdü, varlık alımlarını artırdı ve finansal piyasa işleyişini destekleyecek ve uzun dönemli ekonomik çöküşü önlemeyi amaçlayan bir önlem aldı. Fed’in planlı toplantıdan 3 gün önce acil bir şekilde aldığı kararlar koronavirüsün ABD ve küresel ekonomi üzerindeki çöküş etkisinin boyutları açısından para politikalarında eşiğin geçildiğini gösteriyor. Fed son 2 haftada 150 baz puan faiz indirmiş oldu, 700 milyar dolar varlık alım programını devreye soktu (yine GB + MBS şeklinde) ve New York Fed piyasaya 1,5 trilyon dolarlık likidite sağlıyor. Virüsün ABD üzerinde ne gibi etkileri olacağına dair belirsizlikler var ve piyasa Fed’in erken hamlesini "panik butonuna basma" olarak değerlendirdiği için endeksler geriliyor.
Powell, negatif oranların gündemde olmadığını söyledi. Bankacılık sektörünün korunması anlamında önemli, ancak kredi mekanizması muhtemelen işler biraz iyiye gitmeden tam olarak düzelmeyecektir. Faiz + QE formülü bu bağlamda yeterli görülmeyecek görünüyor, Fed’in şu anda alması gereken kağıtlar da mortgage tabanlı tahviller değil…
Piyasa likidite sıkışıklığı içinde ve bu noktada swap mekanizması kullanılarak küresel dolar fonlamasının sağlıklı işlemesi amaçlanıyor. Bu operasyonun içinde Fed’in yanında ECB, BOE, BOJ, BOC ve SNB de var. Ortak planın bir parçası olarak 6 merkez bankası, bir haftalık operasyonlarının yanı sıra 25 baz puandan 84 günlük vadede, gecelik endeks swapları (OIS) ile haftalık dolar sağlamaya başlayacak. Muhtemelen USD bu süreçten sonra kendi dinamiklerinde zayıf kalacak, ancak diğer ülkelerde de işler kötü olduğundan bunun parite hareketlerine nasıl yansıyacağı belirsizliğini koruyor. Küresel durgunluk, fiyatlama mekanizmasının ters işlemesine neden olabilir. Normal şartlar altında Fed faizleri 0 noktasına indirirken değer kazanması gereken TRY, ZAR, RUB gibi paralar da bu dinamikler nedeniyle değer kaybetme eğilimlerini bozmamaktadır."