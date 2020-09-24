Borsa zayıf açılış yaptı
BIST 100 endeksi, açılışını yüzde 0,43 azalışla 1.097,87 puandan gerçekleştirdi.
Borsa, kritik faiz kararının açıklanacağı güne hafif düşüşle başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, 4,78 puan ve yüzde 0,43 değer kaybederek 1.097,87 puana geriledi.
Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz konusunda gerçekleştirdiği diplomasi ile alıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 artışla 1.102,65 puandan tamamladı.
Analistler, diplomasi trafiğinin Doğu Akdeniz konusunda endişeleri azalttığını belirterek, bugün Türkiye Cumhuriyet merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.
Yeni tip koronavirüs vaka sayılarının seyri ve aşı çalışmalarına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.085 ve 1.070 seviyelerinin destek, 1.120 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.