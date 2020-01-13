Borsa zirveye yakın, dolar sakin

13 Ocak 2020

DÜNYA ONLINE

Ortadoğu'daki jeopolitik tansiyonun azalmasıyla küresel piyasalarda ve TL cinsi yatırım araçlarında geçen haftanın son günlerinde başlayan iyimser görünüm yeni haftada da devam ediyor.

Borsa İstanbul, yeni haftaya bankacılık hisseleri önderliğinde gerçekleştirdiği yükselişle 120 bin puanın üzerine çıktı. Gün içerisinde 120.899 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi kapanışı yüzde 1,34 artışla (1585 puan) 120.249 puandan gerçekleştirdi. BİST 100'de rekor 29 Ocak 2018'de görülen 121.531 seviyesi.

Dolar/TL'de sınırlı bir gerileme yaşandı ve kur 5,87 civarında dengelendi.

Gösterge 2 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 10,72 ile son 3 yılın en düşük seviyesine indi.

Küresel piyasalarda ABD-Çin arasındaki imza bekleniyor

Geçtiğimiz hafta ABD ile İran arasında Kasım Süleymani suikastıyla başlayan gerilimin piyasalar üzerindeki etkisi Trump'ın açıklamalarıyla sonlandı. Küresel piyasaların odağında yeni haftada yine ABD var. Bu kez ABD'nin Çin ile imzalaması beklenen ticaret anlaşması yakında takip edilecek. Trump, yaptığı açıklamalarında ABD ile Çin arasında imzanın 15 Ocak atılacağını dile getiriyor.

İçerde gözler Merkez Bankası'nda

Yurt içi piyasalarda bu haftanın ana gündem maddesini 16 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı oluşturuyor. Bugün ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım 2019'a ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak. Yarının veri takviminde de sanayi üretim endeksi bulunuyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararı dışında ekonomik veri akışının sınırlı olduğu haftadanın ilk gününde dolar/TL, 5,85 seviyelerine çekildi. Saat 15:05 itibariyle dolar/TL 5,8570'dan; euro/TL ise 6,5130'tan işlem görüyor.

Altın ve petrol sakin

Geçtiğimiz hafta çok sert dalgalanmaların görüldüğü altın ve petrol fiyatları da sakin bir seyir izliyor. Altının ons fiyatı 1552 dolardan, Brent petrolün varili ise 65 doların hemen altında.