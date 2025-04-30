1 Mayıs'ta (yarın) borsa açık mı? Borsa İstanbul yarın çalışıyor mu?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü yarın meydanlarda kutlanacak. 1 Mayıs'ın tatil olmadığı en çok merak edilen konuların başında gelirken Borsa İstanbul'un açık olup olmadığı da merak ediliyor. Özellikle yatırımcılar "1 Mayıs'ta (yarın) borsa açık mı?" sorusuna cevap arıyor.

Yarın borsa açık mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması sebebiyle yarın borsa açık olmayacak. Borsa İstanbul, 2 Mayıs Cuma günü işlemlere açılacak.

1 Mayıs'ta bankalar açık mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ülkemizde resmi tatil. Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşları ile bazı özel sektörler izin yapacak. Bankalar da bu nedenle kapalı olacak. Bankadalar 2 Mayıs Cuma günü normal işleyişine devam edecek.