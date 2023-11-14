1000 Yatırımlar Holding halka arzı başladı: Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?

1000 Yatırımlar Holding halka arz oluyor. Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hangi bankalarda var? İşte detayları...

1000 Yatırımlar Holding halka arzı ne zaman başlayacak? Kaç gün sürecek?

1000 Yatırımlar Holding halka arz edileceği tarih belli oldu. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arzın talep toplama tarihleri 14-15 Kasım 2023 olarak belirlendi.

1000 Yatırımlar Holding halka arz fiyatı nedir?

1000 Yatırımlar Holding halka arz hisse fiyatı 125 TL sabit fiyattan satılacak ve tamamı eşit dağıtılacak.

1000 Yatırımlar Holding halka arz kodu nedir?

1000 Yatırımlar Holding borsa Kodu “BINHO” olacak.

1000 Yatırımlar Holding halka arzı eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?

1000 Yatırımlar Holding; "Eşit dağıtım" şeklinde halka arz olacak.

1000 Yatırımlar Holding tahmini kaç lot verecek?

1000 Yatırımlar Holding halka arzda 9.500.000 lot verecek.

Ne kadar pay dağıtılacak?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

- 2.1 Milyon katılım ~ 5 Lot (625 TL).

- 2.5 Milyon katılım ~ 4 Lot (500 TL).

- 2.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (500 TL).

- 3.3 Milyon katılım ~ 3 Lot (375 TL).

- 3.7 Milyon katılım ~ 3 Lot (375 TL).

- 4.1 Milyon katılım ~ 2 Lot (250 TL).

- 4.5 Milyon katılım ~ 2 Lot (250 TL).

- 4.9 Milyon katılım ~ 2 Lot (250 TL).

1000 Yatırımlar Holding halka arzı hangi bankalarda var?

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemlerine başlayacak olan 1000 Yatırımlar Holding halka arza Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından başvuru yapılabilecek.

1000 Yatırımlar Holding katılım endeksine uygun mu?

1000 Yatırımlar Holding halka arz katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.