14 hissede değişikliğe gidildi! Borsa İstanbul endeksleri güncellendi: İşte yeni BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 listeleri

Borsa İstanbul (BIST), 2025 yılının ikinci çeyrek dönemine yönelik endeks değişikliklerini duyurdu. 1 Nisan 2025 - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak güncellenmiş endeksler kapsamında, BIST 30, BIST 50 ve BIST 100’de toplam 14 hisse değişikliği yapıldı.

BIST 100’de 10 hisse çıkarıldı, 10 yeni hisse eklendi

Borsa İstanbul’un açıklamasına göre, Akfen Yenilenebilir Enerji, CVK Maden, Fenerbahçe Futbol, Kaleseramik, LDR Turizm, Net Holding, SDT, Tümosan, Trabzonspor Sportif ve Tukaş BIST 100 endeksinden çıkarıldı. Yerlerine Ahlatcı Doğalgaz, Avrupakent GYO, Efor Çay, Grainturk Holding, Galatasaray Sportif, Katılımevim, Limak Doğu Anadolu, Oba Makarnacılık, Ral Yatırım Holding ve Reysaş GYO dahil edildi.

BIST 50’de 2 değişiklik yapıldı

Yeni dönemde Koza Madencilik ve TSKB BIST 50 endeksine dahil edilirken, Odaş Elektrik ve Reeder endeksten çıkarıldı. Yedek hisseler olarak Türkiye Sigorta, AG Anadolu Grubu Holding ve Batıçim belirlendi.

BIST 30’da da 2 hisse değişti

Borsa İstanbul’un en büyük şirketlerini kapsayan BIST 30 endeksinde Alarko Holding ve Kontrolmatik endeksten çıkarıldı. Yerlerine Çimsa ve TAV Havalimanları eklendi. Yedek hisseler olarak Coca Cola İçecek, Gübre Fabrikaları ve OYAK Çimento belirlendi.

Bu değişiklikler 1 Nisan 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek ve 30 Haziran 2025’e kadar geçerli olacak. Endekslerdeki değişiklikler, yatırımcılar için hisse senedi tercihlerini ve fonların portföy yapılarını etkileyebilecek kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.