2024 ASELSAN temettü tutarı ve ödeme tarihleri belli oldu

2024 yılı için temettü ödemelerine ilişkin detaylar netleşmeye devam ediyor. ASELSAN, yatırımcılarının merakla beklediği temettü ödeme bilgilerini kamuoyu ile paylaştı. Şirket, bu yıl için pay başına brüt 0,1118421 TL, net 0,1006578 TL kar payı dağıtacak.

ASELSAN temettü tarihleri

ASELSAN’ın nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Kasım 2024, ödeme tarihi ise 27 Kasım 2024 olarak açıklandı. Şirket, yatırımcılarına düzenli temettü ödemeleri yaparak yatırımcı güvenini artırmayı sürdürüyor.

Diğer Şirketlerin Temettü Ödemeleri

Bu hafta temettü ödemesi yapacak diğer şirketler ve detayları da açıklandı. İşte öne çıkanlar:

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş.

Pay başına brüt 2,2446917 TL, net 2,0202224 TL temettü açıklayan şirket, 3 taksit halinde ödeme yapacak. Bu hafta, 2. taksit olarak net 0,7575834 TL kar payı dağıtılacak.

Hak kullanım tarihi: 25 Kasım

Ödeme tarihi: 27 Kasım 2024

Ayen Enerji A.Ş. (AYEN)

6 taksit halinde toplamda pay başına brüt 3,6817596 TL, net 3,3135834 TL temettü ödeyecek olan Ayen Enerji, son taksit olarak net 0,5522639 TL ödeme yapacak.

Hak kullanım tarihi: 29 Kasım

Ödeme tarihi: 3 Aralık 2024

DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR)

Toplamda pay başına brüt 0,0340809 TL, net 0,0306726 TL temettü açıklayan şirket, bu hafta 2. taksit olarak net 0,0102242 TL ödeme yapacak.

Hak kullanım tarihi: 29 Kasım

Ödeme tarihi: 3 Aralık 2024