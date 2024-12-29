2024'te yükseliş, rekor ve aylar süren düşüşler yaşandı: Borsada sadece 33 hisse enflasyonu yendi

Yıl sonu enflasyonun yüzde 45 olacağı beklentisiyle yapılan hesaba göre BIST 100’de yer alan 33 şirket, tüketici fiyatlarındaki artış oranının üzerinde yükseliş kaydetti. Kazandıran 6 hisse ise yüzde 100’den fazla yükseldi.

Sözcü’nün haberine göre ana endeksin kalan 67 hissesinden de 23’ü yılı düşüşle kapatırken, 44’ünün kazancı yıllık enflasyonun altına kaldı. Benzer şekilde yüzde 45’lik enflasyonun üzerinde kazandıran yalnızca 7 ulusal endeks bulunuyor. Borsada yükselişler, rekorlar ve aylar süren düşüşlerin olduğu gelgitli bir yıl olan 2024’te manşet endeks BIST 100, yüzde 34 kazançla, yüksek enflasyonun altında kaldı. Ulusal endeksler arasında yüzde 89’luk yükselişle sigorta, yüzde 70’le iletişim ve banka endeksleri yılın en çok kazandıranları oldu.

33 şirket enflasyonu yendi

Mali endeksin yanı sıra ticaret, teknoloji ve gayrimenkul yatırım ortaklığı enflasyonun üzerinde kazandıran diğer ulusal endeksler oldu. Spor endeksi ise yüzde 14’lük düşüşle negatif performansın görüldüğü tek ulusal endeksti. 2024’ün en çok kazandıran hisseleri yüzde 164’lük artışla Tav Havalimanları ve yüzde 133’le Garanti oldu.

BIST 100 endeksindeki 33 şirket, geçen yıl enflasyonu yendi. 23 hisse ise yılı düşüşle kapattı. Yüzde 82’lik düşüş görülen Peker GMYO ile yüzde 48 kaybettiren Beşiktaş yatırımcılarını üzdü. Aracı kurumlar, 2025’te borsanın enflasyonun üzerinde getiri sunacağını tahmin ediyor. İnfo Yatırım 2025’te BİST100’ün yüzde 45 yükselişle 14.500 puana çıkacağını tahmin ederken Tacirler Yatırım yüzde 38’lik artışla 13.900 puan, Gedik Yatırım ise yüzde 29 artışla 13.037 puanı öngördü.

34 şirket halka arz oldu

Borsada bu yıl 34 şirketin halka arzı gerçekleşti. 34 şirketin 14’ü halka arzdan sonra gerileyerek yatırımcısını üzdü. En kötü performanslar yüzde 35’lik düşüşle Koton’da ve yüzde 31 gerileyen Lila Kağıt’ta görüldü. 11 şirket ise yüzde 45’lik enflasyonun üzerinde kazanç sundu. En büyük değer kazancı yüzde 313’le Odine Teknoloji ve yüzde 276’yla Efor Çay’da hesaplandı. 3.6 milyon yatırımcının katıldığı ve yılın en çok ilgi gören halka arzı olan Altınay Savunma ise yüzde 165’lik getiriyle üçüncü oldu.