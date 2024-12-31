2025'e Trump endişesiyle girecek Asya'da borsalar negatif seyrediyor

Çin, yeni gelecek ABD yönetiminin izleyeceği diplomatik ve ticari belirsizliklerin gölgesinde 2024 yılını tamamladı. Ülkede zayıf iç talep ve gayrimenkul sorunu ana ekonomik gündem maddelerinden olmayı sürdürüyor. Bu sorunların yanı sıra imalat sanayisindeki dalgalanma yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

Bugün açıklanan verilere göre Çin'de aralık ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi 50,1 ile beklentilerin altında kalmasına karşın genişleme bölgesinde kalmaya devam etti. Hizmet sektörü PMI 52,2 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşirken, bileşik PMI da 52,2 oldu.

Borsada durum...

Yılbaşı tatili sebebiyle bugün Japonya ve Güney Kore'de işlem gerçekleştirilmedi. Hong Kong'da Hang Seng endeksi erken kapanışla yüzde 0,1 yükselişle 20.100 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 düşüşle 3.360, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,4 değer kaybıyla 77.930 puandan işlem görüyor.