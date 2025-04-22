23 NİSAN'DA BORSA AÇIK MI? Bugün Borsa İstanbul'da işlem yapılacak mı?
Yüz binlerce borsa yatırımcısı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile yarın borsada işlem yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Bu vesile ile "Bugün borsa açık mı?" sorusuna cevap aranıyor.
Borsa İstanbul yatırımcısı, 23 Nisan'da borsanın açık olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Kafadaki soru işaretlerini kaldırmak için sıkça "Bugün borsa açık mı? 23 Nisan'da Borsa İstanbul'da işlem yapılacak mı?" sorusu yöneltiliyor.
BUGÜN BORSA AÇIK MI?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle bugün borsa açık olmayacak. Borsa İstanbul, 24 Nisan Perşembe günü işlemlere açılacak.
BANKALAR YARIN AÇIK MI?
Kamuya ait ve özel bankaların tüm şubeleri kapalı olacak. Bankalar, 24 Nisan Perşembe günü itibarıyla tekrar hizmet vermeye başlayacak.