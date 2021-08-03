3 ayda 266 bin bireysel yatırımcı borsadan çıktı

Şebnem TURHAN

Pandemi ve halka arzlarla rekorlar kıran yerli bireysel yatırımcı sayısında gerileme üçüncü ayına girdi. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre temmuzda yerli bireysel yatırımcı sayısı 2 milyon 387 bin 704’e geriledi. Haziranda bu rakam 2 milyon 425 bin 360 kişi idi. Yerli bireysel yatırımcı sayısı zirvesini ise her hafta bir halka arzın olduğu nisanda 2.6 milyon ile görmüştü.

Hazirana göre temmuzda bireysel yatırımcı sayısı 37 bin 656 azalırken nisandaki zirveden bu yana 3 ayda bireysel yatırımcı sayısındaki gerileme ise 266 bin 230 kişi gerilemiş oldu. Bu yılın başından bu yana binlerce bireysel yatırımcının tercih ettiği halka arzların toplam büyüklüğü ise 13 milyar liraya ulaştı.

TL’de günlük kazanç % 1’i aştı

Temmuzda gelişmekte olan ülke paraları ortalamada yüzde 1,3 değer kaybetti en büyük kayıp ise yüzde 4,6 ile Şili Pesosu’nda yaşandı. Türk Lirası ise bu dönemde dolara karşı yüzde 3,2 değer kazandı. Ve Türk Lirası böylece, son zamanların en iyi ayını geride bırakmayı başardı. TL’nin değer kazancı ağustosun ilk işlem günü dün de sürdü.

Dolar/TL 8.40 liranın altına inerken TL’de değer kazancı yüzde 1’i aştı. TL’deki olumlu performans hisse senedi piyasasına da olumlu yansıdı. Borsa İstanbul BİST100 endeksi temmuzda yüzde 2,7 ile bu yıl içinde aylık bazda en yüksek getiriyi sağladı. MSCI Türkiye temmuzda yüzde 6 yükselerek gelişmekte olan piyasaları yüzde 13 daha iyi performans göstermeyi başardı.

Temmuzda BİST100 endeksi iyi bir performans gösterirken sanayi hisseleri Erdemir öncülüğünde yükselişin lokomotifi olmayı ba

Temmuzda Borsa İstanbul BİST100 endeksi aylık yüzde 2,7, halka arz endeksi yüzde 9 getiri sağlarken yerli bireysel yatırımcının hisse senedi piyasasındaki sayısı düşmeye devam ediyor. Temmuzda hazirana göre 37.6 bin kişi gerileyen yatırımcı sayısı 2.3 milyona indi.

şardı. Toplam 5 halka arzın gerçekleştirildiği temmuz ayında halka arz endeksi de yüzde 9 getiri sağladı. Tüm bu olumlu performanslar yerli bireysel yatırımcının hisse senedi piyasasındaki sayısının azalmasını durdurmayı başaramadı. Nisanda 2.6 milyon kişiyle rekor kıran yerli bireysel yatırımcı sayısı mayısta 156.5 bin kişi ile sert gerileyerek 2 milyon 497 bin seviyesine inmişti. Haziranda 72 bin kişi azalırken temmuzda ise 37.6 bin kişi ile de gerilemeyi sürdürdü. Böylece temmuzda yerli bireysel yatırımcı sayısı 2 milyon 387 bin 704’e düştü.

Temmuzda VBT Yazılım halka arzına 16,2 bin, Escar’ın halka arzına 29.6 bin, Kartal Yenilenebilir Enerji halka arzına 16.1 bin, Manas Enerji’ye 19.3 bin yerli bireysel yatırımcıya dağıtım yapıldı. Ayın son günlerinde halka arz edilen Gen İlaç’ta ise 48.6 bin yerli bireysel yatırımcı halka arzdan pay almayı başardı. Önümüzdeki günlerde de Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay almış şirketlerin hisselerinin halka arzları devam edecek.

Bilançolardan güçlü sonuçlar bekleniyor

Analistler ağustos ayı raporlarında ise hisse senedi piyasası için daha umutlu. Özellikle temmuz ayı Amerikan Merkez Bankası (Fed) toplantı sonrasında yakalanan iyimser havanın sürmesi muhtemel görünüyor.

Aynı zamanda borsada işlem gören şirketlerin ikinci çeyrek bilançoları da gelmeye devam ediyor. Özellikle sanayi şirketlerinde çok iyi sonuçlar bekleniyor. Bu beklentiler Borsa İstanbul’da endekslerin performansını da yukarıya taşıyor.

Sonuçlar geldikçe hisse bazlı hareketler de gün içinde hareketi belirleyebiliyor.

Vakıf Yatırım analizinde bilançolarda güçlü sonuçlar bekledikleri sektörler demir-çelik, otomotiv, çimento ve dayanıklı tüketim olarak sıralanırken “Demir-Çelik’te Kardemir, otomotivde Tofaş en beğendiklerimiz arasında yer almaktadır. Ek olarak model portföyümüzde de bulunan Şişecam’dan güçlü sonuçlar bekliyoruz. Zayıf geçen temmuz ayının ardından ağustos ayı için nispeten iyimseriz. Bu nedenle orta-yüksek riskli fon dağılımları tercih edilebilir” denildi.

Ay sonunda yatırımcı sayısı 2.4 milyon

Merkez Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre 30 Temmuz itibariyle kayden saklanan menkul kıymet toplam değeri 2.17 trilyon lira oldu. Pay senedi ise 1.64 trilyon lira büyüklüğünde olurken devlet iç borçlanma senetleri ise 179.5 milyar lira olarak gerçekleşti. 30 Temmuz itibariyle toplam hesap sayısı 53.3 milyon olurken toplam yatırımcı sayısı ise 28.19 milyon olarak belirlendi. Pay senedi yatırımcı sayısı ise 2 milyon 419 bin 626 olarak gerçekleşti.