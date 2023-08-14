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3 hissede açığa satış ve kredili işlem yasağı

Avrupa Yatırım Holding, Global Menkul Değerler ve Ulaş Turizm payları 13 Eylül seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Haber Merkezi
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Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Avrupa Yatırım Holding, Global Menkul Değerler ve Ulaş Turizm payları 14/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

BIST'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AVHOL.E, GLBMD.E ve ULAS.E payları 14/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

 

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