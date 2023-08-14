3 hissede açığa satış ve kredili işlem yasağı

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Avrupa Yatırım Holding, Global Menkul Değerler ve Ulaş Turizm payları 14/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

BIST'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AVHOL.E, GLBMD.E ve ULAS.E payları 14/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.