3 şirketten 2 günde milyarlık halka arz

Şebnem TURHAN

Sermaye Piyasası Kurulu Hedef Holding, Gelecek Varlık ve Anatolia Geneworks’ün halka arzlarını onayladı. Üç şirket de 14-15 Ekim’de talep toplayacak. Üç şirketin halka arz büyüklüğünün ise yaklaşık 995.5 milyon lira olması bekleniyor. İki güne 1 milyar liralık daha halka arz yapılacakken bugüne kadar 38 şirket halka arz oldu ve halka arzlarda 16.3 milyar lira büyüklüğe ulaşıldı.

Pandemiyle birlikte değişen yatırımcı tercihleri 2020’nin ikinci yarısı ve 2021 yılına damga vurdu. Tüm dünyada olduğu gibi genişleyici para politikalarının da etkisiyle vatandaşların yatırım tercihleri değişti ve sermaye piyasalarına ilgi arttı. Nitekim yıllardır 1 milyon kişi sınırında olan yurtiçi bireysel yatırımcı sayısı da 2.5 milyon kişi seviyelerine ulaştı. Yeni yatırımcıların tercihi ise halka arz şirketleri oldu. Halka arz şirketlerinin bulunduğu halka arz endeksi de Borsa İstanbul BİST 100 endeksi başta olmak üzere bir çok endeksten daha iyi bir getiri performansı sağlamaya devam ediyor. Bu yılın başından bu yana BİST 100 endeksi yüzde 5,33 kayıptayken halka arz endeksi yüzde 82,5 yükselmeyi başardı. Bu yüksek getiri oranları da hız kesse de yerli bireysel yatırımcıyı halka arz şirketlerine çekmeye devam ediyor.

Üçü de yabancıya pay ayırdı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun son bülteninde de üç halka arza daha onay çıktı. Üç şirket de 14-15 Ekim’de talep toplayacak. Hedef Holding'in 117.6 milyon TL, Gelecek Varlık'ın 360.4 milyon TL, Anatolia Geneworks'ün ise 517.5 milyon TL'lik halka arz büyüklüğüne ulaşması bekleniyor. Üç şirketin de halka arzında yurtdışı kurumsal yatırımcılara pay ayrılmış durumda. Son dönemde yerli yatırımcıya yönelik yapılan halka arzlardan bu yönüyle de ayrışıyor yeni üç halka arz.

Gelecek Varlık’da en küçük yatırımcıya yüzde 40 pay

Gelecek Varlık; 14-15 Ekim 2021 tarihlerinde halka arz oluyor. Garanti Yatırım liderliğinde 14-15 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek halka arzda mevcut ortaklardan Fiba Holding’e ait 8.8 milyon adet pay ve sermaye artırımı kapsamında 13,2 milyon adet paydan oluşan ek satış hariç toplam 22 milyon adet, ek satış dâhil toplam 26.4 milyon adet pay satışa sunulacak. Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemi ile satışı gerçekleştirilecek halka arz sonrasında Gelecek Varlık’ın halka açıklık oranı, ek satışlar hariç yüzde 15,75, ek satışlar dâhil yüzde 18,9 olacak. Oransal dağıtım yöntemi ile halka açılacak hisselerin yüzde 40’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara, yüzde 30’u yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’luk bir bölümü ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.

Halka arzda 300-360 milyon TL arasında kaynak beklediklerini ifade eden Gelecek Varlık Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan, “Bağımsız araştırmalara göre varlık yönetimi şirketlerine devredilen toplam bakiyenin birkaç yıl içinde 136 milyar TL seviyesine ulaşabileceğini öngörüyoruz ve yeni yatırımlar gerektiren bu alanda sektörümüzün önünün açık olduğuna inanıyoruz. Yatırımcılarımızla birlikte, sektördeki lider pozisyonumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yüzde 40-80 borçlara gidecek

İzahnameye göre Gelecek Varlık, halka arz eden pay sahibinin mevcut paylarının halka arz kapsamında satılması sebebiyle herhangi bir gelir elde etmeyecek olup, sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecek. Tahmini halka arz masraflarının çıkarılması ile hesaplanacak net halka arz gelirinin 287.352.841 TL ek satış olması durumunda ise 345.643.271 TL olması bekleniyor. Bu bakiyenin 171.112.901 TL’si Gelecek Varlık’ın kalan 116.239.940 TL’si ve ek satış olması durumunda 174.466.012 TL ise satan ortağın tasarrufunda olacak. İzahnamede Gelecek Varlık’ın, sermaye artışı sonucunda elde edeceği halka arz gelirlerinin yüzde 40-80’ini mevcut finansal borçlarının bir kısmının geri ödenmesi için ve yüzde 20-60’nı ise yeni portföy yatırımlarının finansmanı için kullanmaya özen göstereceği kaydedildi.

Anatolia Geneworks geliriyle yurtdışında büyüyecek

Anatolia Tanı (Anatolia Geneworks) halka arz sürecinde şirketin mevcut ortaklarından 10.000.000 TL ve fazla talep gelmesi durumunda ise ek 3.000.000 TL nominal değerli payları halka arz edecek. Halka arz sonrasında elde edilecek gelir satan ortakların tasarrufunda olacak ve bu payların satışından şirketin bir geliri olmayacak. Halka arz sürecinde 10.000.000 TL nominal değerli payların satışı ile gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilen gelir ise şirkete ait olacak. Ak Yatırım liderliğinde halka arz edilecek şirketin fiyat aralığı 22-22,5 lira, halka arz büyüklüğünün ise 517.5 milyon lira olması bekleniyor.

İzahnameye göre halka arz edilecek payların yüzde 59'u yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 30'u yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u yurtdışı kurumsal yatırımcılara ve yüzde 1'i de şirket çalışanlarına tahsis edilmesi planlanıyor. İzahnamede yer alan bilgilere göre şirket halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 50'si ile uluslararası pazarlarda büyümeyi hedefliyor. Bu kapsamda şirket 2022 üçüncü çeyrek ile 2023 yılına yoğunlaşan yurtdışı ofis açılışlarını öne çekecek. Şirket Kıta Avrupası, Uzakdoğu ve Amerika'da satış ve pazarlama ofisleri açmayı planlıyor. Almanya, İspanya, Tayland, Hindistan, Brezilya, ABD ve Bulgaristan öncelikli olaarak değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra pazarlama faaliyetlerinin ölçeğinin de artırılması planlanıyor. Şirket izahnamesinde uluslararası medikal fuarlara katılım adet ve ölçeğini artıracak. Halka arz gelirinin yüzde 30'u ile de uluslararası pazarlarda güçlü satış ağına sahip şirket satın alma veya ortaklık fırsatları değerlendirilecek. Uluslararası pazarlarda güçlü satış ağına ve pazar payına sahip firmaların satın alınmasının yanı sıra araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin güçlendirilmesi için yurtiçi veya yurtdışıda yeni teknolojiler üzerinde çalışan şirketlerin alınması ortaklık yapılması, girişimci veya akademisyenlerin girişimlerine ortak olunması, fon sağlanması ya da patent satın alınması hedefler arasında. Gelirin yüzde 20'si ise Ar-Ge faaliyetlerine ayrılacak.

Hedef Holding, yatırım bankası için kullanacak

Hedef Holding de, 14-15 Ekim tarihlerinde İnfo Yatırım liderliğinde 1.96 TL sabit fiyat eşit dağıtım yöntemi ile halka arz olacak. Hedef Holding, 117.6 milyon TL büyüklüğünde gerçekleşecek olan halka arz ile birlikte, halka arz sonrası piyasa değeri 588 milyon TL’ye ulaşacak. İzahnamede verilen bilgilere göre 50.000.000 TL’si sermaye artırımı 10.000.000 TL’si ortak satışı yoluyla payların halka arz edilmesi sonrası şirketin sermayesi 300.000.000 TL’ye ulaşacak çıkarılmış sermayeye oranı yüzde 20 olacak.

Şirketin halka arzdan sağlayacağı net nakit girişinin 94 milyon 480 bin TL payları halka arz eden ortak Sibel Gökalp'in net gelirinin ise 19 milyon 155 bin TL olması bekleniyor. İzahnameye göre şirket sermaye artırımı kapsamında elde edeceği kaynağın 90 milyon lirasını kurulması planlanan yatırım bankası için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapılacak kuruluş ile faaliyet izni kapsamında ve onay halinde yatırım bankasını sermayelendirmek için kullanacak. BDDK'ya yatırım bankacılığı ile ilgili başvuru ve onay sürecine kadar geçen zaman içinde ise 90 milyon liralık kaynağın ve kalan 4.4 milyon liralık kaynağın şirketin mevcut durumda kısa vadeli finansal yatırım portföyünde değerlendirildiği üzere borsada işlem gören şirket paylarının satın alınması ve başta İnfo Yatırım tarafından ihraç edilen ve borsada işlem gören sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmasına, yatırım fonları ve banka mevduatı yoluyla değerlendirilmesine karar verildi.

Yatırımcı gruplarına tahsisata ilişkin de izahnamede yurtiçi bireysel yatırımcılara yüzde 35, yurtiçi kurumsal yatırımcılara yüzde 40, yurtdışı kurumsal yatırımcılara yüzde 20 ve Hedef Grubu çalışanlarına da yüzde 5 pay ayrıldığı yer aldı.