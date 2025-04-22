5 şirketten hisse sahiplerine temettü müjdesi! İşte dağıtım takvimi...

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler, 2024 yılına ait finansal sonuçlarını açıklarken temettü kararlarını da peş peşe duyurmaya başladı. Yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri olan temettü dağıtımlarıyla ilgili gelişmeler, hisse senedi yatırımcılarını yakından ilgilendiriyor. Bu kapsamda aralarında büyük holdinglerin ve dikkat çeken halka açık firmaların da bulunduğu 5 şirket, 2024 yılı karından nakit kar payı dağıtacağını açıkladı.

Bazı şirketlerde ödemeler için genel kurul onayı beklenirken, bazılarında ödeme tarihleri de netleşti. Peki hangi şirketler ne kadar temettü verecek? İşte detaylar...

Anadolu Grubu

AG Anadolu Grubu Holding, 2024 yılında elde ettiği 5,2 milyar TL net dönem karı sonrası temettü dağıtma kararı aldı. Genel kurulda alınan kararla, hisse başına net 4,36 TL nakit temettü dağıtımı onaylandı. Şirket, ödemeleri 30 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirecek.

Efor Çay

Efor Çay da 2024 karından hisse başına net 0,12 TL nakit temettü dağıtacağını duyurdu. Ödemelerin 19 Ağustos 2025’te yapılması planlanıyor.

Kontrolmatik

Kontrolmatik ise 2024 yılı karından hisse başına net 0,026 TL temettü verecek. Şirketin temettü ödeme tarihi 8 Temmuz 2025 olarak açıklandı.

Kuzey Boru

Kuzey Boru, 2024 karından hisse başına net 1,1 TL temettü dağıtımını gündeme aldı. Ödemelerin 26 Haziran 2025 tarihinde yapılması bekleniyor. Şirketin teklifi, genel kurul onayına sunulacak.

Şekerbank

Şekerbank ise 2024 karı üzerinden hisse başına net 0,0425 TL nakit kar payı dağıtımı planlıyor. Nihai karar 16 Mayıs 2025’te yapılacak genel kurul toplantısında verilecek.