500 milyon Euro'luk paket onayı sonrasında Fitch Ratings'den Almanya yorumu

Bugün Avrupa'da yatırımcıların dikkati Euro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerinde. Piyasaları büyük ölçüde etkilemesi beklenen veriler öncesinde Avrupa borsalarında negatif seyir söz konusu.

Almanya'da Federal Meclis'in 500 milyar Euro'luk mali paketi onaylaması üzerine Fitch Ratings "Almanya'nın Harcama Planları Jeopolitik ve Büyüme Zorlukları için Mali Alanı Kullanma İsteğini Gösteriyor" başlıklı analizinde, ek harcamaların ülkede ekonomik büyümeyi destekleyeceği ve rekabet gücünü artıracağı yönünde beklentilerin oluştuğu aktarıldı.

Ayrıca kuruluş, Almanya'nın "AAA" kredi notunun altyapı ve savunma için yapacağı büyük borçlanmanın reformlarla dengelenmemesi veya büyümede kalıcı bir iyileşmeye yol açmaması durumunda uzun vadede baskı altında kalabileceğini bildirdi.

Borsada son durum...

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 düşüşle 552,64 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 azalışla 23.259,41 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 8.669,17 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 39.454 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 kayıpla 13.273,71 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 8.101,24 puanda bulunuyor.