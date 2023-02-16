50’den fazla şirket 23.2 milyar TL pay geri alımı açıkladı: Borsada geri alım rallisi

Birol BOZKURT

Hükümetin 4 koldan gelen önlem paketleri Borsa İstanbul’da karşılık buldu. Depremden sonra sert düşüş yaşayan Borsa İstanbul 5 günlük aranın ardından ilk işlem gününde tavan yaptı. Önceki gün SPK, Borsa İstanbul, Varlık Fonu gibi ekonominin finans aktörlerinden gelen bir dizi düzenlemeler ile Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin hisse geri alımlarına teşvikler getirilmesi piyasalarda doping etkisi yaptı. Borsanın en büyük şirketleri yüksek hacimli hisse geri alım programları açıkladı veya alım programlarının büyüklüğünü artırdı. Türkiye Varlık Fonu şirketlerinin öncülüğünde başlayan hisse geri alım kampanyasına 50’den fazla şirket katıldı. 41 şirket hisse geri alım programlarını güncellerken 11 şirket hisse geri alımı yapıldığını duyurdu. Bu şirketler toplamda 23,2 milyar TL’lik alım yapacaklarını açıkladılar.

Borsa %10 ile tavan yaptı

En son işlemlerin gerçekleştiği geçen hafta salı günü yüzde 8,62 değer kaybederek 4.505,34 puandan kapanan BIST 100 endeksi, dün güne yüzde 5,86 artışla 4.769 puandan başladı. Gün boyunca yükselişlerin devam ettiği ve tavan fiyattan işlemlerin geçtiği borsada dün endeks yüzde 9,88 prim yaptı. Salı günü 4 trilyon 988 milyar lira olan piyasa değeri dün 465 milyar TL artarak 5 trilyon 453 milyar liraya yükseldi. Analistler, alınan tedbirlerin TL varlıklara ilgiyi artırmasını beklediklerini belirterek, özellikle geri alım programı açıklayan şirket hisselerinde hareketlilik yaşandığına dikkat çektiler. Teknik açıdan borsada 5,000 seviyesinin önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar sonrasında 5,300 ve 5,570 gibi ana direnç bölgeleri bulunduğuna dikkat çekiyor. Geri çekilmelerde ise 4,900, 4,850 ve 4,700 ana destek bölgeleri olarak gösteriliyor.

“Borsada yukarı yönlü fiyatlama devam edecek”

Alınan tedbirlerin kısa vadeli olmadığının altını çizen Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, “Hisse geri alım programlarının açıklanması olası geri çekilmelerin sınırlı kalacağını gösterdi. Doğal olarak borsada bu şirket hisselerinin yükselmesine neden oldu. Önümüzdeki süreçte alınan tedbirlerin birçoğunun kısa vadeli olmadığını düşünürsek yukarı yönlü fiyatlamanın devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu. Deprem kaynaklı etkilerin azalmasıyla açıklanan tedbirlerde gevşeme görülebileceğini söyleyen Erbaş, “O zamana kadar piyasanın alıcılı konumunu koruması beklenebilir. İlk etapta alınan tedbirlerin yeterli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Tüpraş’tan 1,7 milyar TL’lik bedelsiz sermaye artırım kararı

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş), 1,7 milyar TL’lik bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Tüpraş’ın bedelsiz sermaye artırım kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı. Buna göre, Tüpraş 275 milyon 256 bin 514 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle yüzde 600 oranında artış ile 1 milyar 651 milyon 539.084 TL artırılarak 1 milyar 926 milyon 795 bin 598 TL’ye çıkartılmasına karar verdi.

Koza Altın bedelsiz sermaye artırımı açıkladı

Koza Altın İşletmeleri AŞ, 3 milyar 202 milyon 500 bin lira bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verdi. Koza Altın İşletmeleri AŞ tarafından KAP’a yapılan açıklamada, şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 2000 oranında bedelsiz artırılarak, 3 milyar 202 milyon 500 bin liraya çıkarılması ve bu yeni ödenmiş sermayenin Ticaret Sicil Gazete’sinde tescil ve ilanı sonrası sermaye artırımı sürecinin tamamlanacağı belirtildi.

TSPB: Alınan kararlar piyasaları destekledi

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından piyasalarda sağlıklı fiyat oluşumunun sağlanması için ekonomi yönetimi tarafından alınan önlemlerin piyasaları desteklediğini bildirdi. TSPB’den yapılan açıklamada, “Alınan kararlarla birlikte sermaye piyasalarımızın kısa sürede normal işleyişine kavuşacağı ve daha da güçleneceğine inancımız tamdır” ifadeleri kullanıldı.

Devler yarışa girdi

THY hisse geri alım programı başlattı: Türk Hava Yolları pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla 9 milyar liralık hisse geri alım programı başlattı. Şirketin KAP’a gönderdiği açıklamada, 3 takvim yılını kapsayacak şekilde hisse geri alım programı başlatılmasına karar verildiği bildirildi. Geri alıma konu edilebilecek azami tutarın, şirketin nakit portföyünden karşılanmak üzere, 9 milyar lira olarak belirlendiği kaydedilen açıklamada, yapılacak pay geri alım işlemlerinin ilk Genel Kurul toplantısı gündemine alınarak Genel Kurulun bilgisine sunulmasına karar verildiği ifade edildi.

İş Bankası’ndan 3 milyar TL'lik geri alımı: İş Bankası, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla 3 milyar liralık hisse geri alım programı başlattı. İş Bankası, KAP'a gönderdiği açıklamada, hisse geri alım programı başlattığını duyurdu. Açıklamada, “Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 330 milyon adet olarak belirlenmesi, geri alım için kullanılabilecek azami fon tutarının 3 milyar TL olarak belirlenmesi, belirlenen limitler dahilindeki geri alım işlemlerinin yerine getirilmesi için Genel Müdürlük 31 Aralık 2023 tarihine kadar yetkili kılınmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Halkbank geri alım programını genişletti: Halkbank hissedarın yatırımlarının değerinin korunması ve bankanın hisse değerinde fiyat istikrarının desteklenmesi amacıyla hisse geri alım limitini artırma kararı aldığını duyurdu. Açıklamada, 3 yıllık süre için daha önce açıklanan azami 750 milyon lira satış tutarına 1 milyar 500 milyon lira ilave olarak azami 2 milyar 250 milyon lira satış tutarına kadar bankanın Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık paylarının geri alınmasına dair limitlerin artırılmasına karar verildiği ifade edildi.

Ereğli 2 Milyar TL'lik pay alım yapacak: Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, şirketin kendi paylarını geri alması için ayrılacak fonun en fazla 2 milyar TL olarak belirlenmesine karar verildiğini bildirdi. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları tarafından KAP'ta yayımlanan açıklamada, “Şirketin kendi paylarını geri alması için ayrılacak fonun en fazla 2 milyar TL olarak belirlenmesine, pay geri alımına ilişkin gerekli her türlü işlemi yapmak üzere yönetim kurulu üyesi ve murahhas aza ile finansal yönetim ve mali işler grup başkan yardımcısının münferiden yetkilendirilmelerine karar verilmiştir” denildi.

Sasa, hisse geri alım programı açıkladı: SASA Polyester sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla 500 milyon liralık hisse geri alım programı başlattı. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, “Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere geri alım için ayrılacak azami fon tutarının 500 milyon TL olmasına, geri alınacak azami pay sayısının ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine, geri alım programının süresinin 1 yıl olarak belirlenmesine karar verildiği duyuruldu.