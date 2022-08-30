8 ayda halka arzlar 12.2 milyar TL'ye geldi

Şebnem TURHAN

Yüksek enflasyon ve düşük TL mevduat faizleriyle yatırımcı için en önemli alternatif olan Borsa İstanbul’da bu yıl ağustos sonuna kadar 30 şirket halka arz edildi. Halka arz büyüklüğü 12.2 milyar liraya ulaşırken geçen yıl yapılan 52 halka arzın 21.7 milyar liralık büyüklüğünün yüzde 56’sına ulaşıldı. 2020 yılında ise 8 şirket 1.1 milyar liralık halka arz gerçekleştirmişti.

Borsa İstanbul son haftalarda bankacılık endeksindeki hızlı hareketlerle yükselişini sürdürürken geçen hafta Fed Başkanı Powell’ın Jackson Hole konuşmasıyla birlikte dün küresel piyasalardaki risk iştahının azalmasına paralel negatif bir gün geçirdi. Geçen hafta yüzde 16,4 yükseler bankacılık endeksi gün içinde yüzde 2,3'ü aşan kayıp şaşarken BİST100 pozitif açılışını koruyamadı. Yine de yılbaşına göre yüzde 68 yükselişiyle enflasyonu da geride bırakmayı başaran BİST100 endeksi yatırımcılar kadar şirketlerin de ilgisini çekmeye devam ediyor.

Yılın ilk sekiz ayında 30 şirket halka arz edildi ve toplam halka arz büyüklüğü 12.2 milyar lira oldu. Yılın en büyük halka arzı 1.5 milyar liralık büyüklüğüyle Kocaer Çelik'ten geldi. Dönem dönem yurtiçi bireysel yatırımcının ilgisi 2021 kadar yüksek olmasa da aracı kurumlar talep düşüklüğünü yurtiçi kurumsal yatırımcıyla tamamladı. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun da “2022 yılının ilk yarısını 2021 yılının ilk yarısı ile karşılaştırdığımızda, halka arz sayısı ve halka arz büyüklüğü açısından aynı seviyelerde tamamladık” demişti.

Yabancının ilgisi çok sınırlı

Halka arzlar hızla sürse de yabancı yatırımcının ilgisi konusunda aynı hız devam edemiyor. Son haftalarda bankacılık hisseleri öncülüğünde borsaya yabancı yatırımcı girişi gözlendi. Merkez Bankası verilerine göre üç haftada bayancı yatırımcılar 724.3 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Ancak halen daha Borsa İstanbul’da yabancı payı yüzde 35 seviyelerinde. Yabancının olmaması hem büyük halka arzların gerçekleşmesini güçleştiriyor hem de küçük halka arzlara da yabancı ilgi göstermiyor. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı İbrahim Öztop da “Neden büyük halka arz gelmiyor’un sebebi yabancı yatırımcının olmaması. Aracı kurumlarımız şu anda büyük halka arzı yapabilmeleri için yabancı yatırımcıya bunları ulaştırmaları gerekiyor. Şu anda böyle bir ilgi yok denecek kadar az. Bu ilgiyi bulamadıkları için büyük halka arzlar gelmiyor” diye konuşmuştu.