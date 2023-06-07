A1 Capital halka arz tarihi ne zaman? Talep toplaması kaç gün sürecek? Hisse kodu nedir?

A1 Capital halka arz tarihi ne zaman? A1 Capital halka arzı başladı mı? Talep toplaması kaç gün sürecek? Hisse kodu nedir? Eşit dağıtım mı yoksa oransal dağıtım mı olacak? Kaç lot verir? Hangi bankalar katılıyor? lot fiyatı nedir? İşte detayları...

A1 Capital halka arz tarihleri nedir?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş’nin halka arzını onayladı. A1 Capital halka arzı, 7 - 9 Haziran tarihleri arasında 3 gün süreyle devam edecek.

A1 Capital hisse kodu nedir?

A1 Capital hisse kodu #A1CAP olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

A1 Capital lot fiyatı nedir?



A1 Capital halka arz 25 TL sabit fiyattan satışa sunulacak.

Eşit dağıtım mı yoksa oransal dağtım mı olacak?

Paylar, bireysel yatırımcılar ile şirket çalışanlarına eşit dağıtılacak. A1 Capital, halka arzda 35 milyon TL nominal değerli payları satışa sunacak. Şirket, izahnamede belirttiği üzere halka arz ile elde edilecek fonların tamamını işletme sermayesinde kullanmayı planlıyor.

A1 Capital kaç lot verir?

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, A1CAP A1 Capital halka arzında toplamda 35,000,000 Lot pay dağıtılacak.

Halka açıklık oranı nedir?

Dağıtılacak payların yüzde 25,93'ü halka açık olacak.

A1 Capital halka arzına hangi bankalar katılacak?

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. halka arzına A1 Capital menkul Değerler A.Ş. liderlik edecek.

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Özel Bankacılık şubeleri

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Bankası A.Ş.

InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Strateji Menkul Kıymetler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.