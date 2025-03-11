ABD endekslerinde etkili olan satış baskısı Asya borsalarını negatif etkiliyor
Asya borsalarında Çin hariç negatif bir seyir izlenirken, ABD'de ticaret savaşlarının şiddetlenebileceğine yönelik işaretler, bölge genelinde risk iştahını azaltıyor. Analistler, yatırımcıların ABD ve Çin devlet başkanlarının görüşebileceğine yönelik haber akışını yakından takip ettiğini belirtiyor.
Asya borsaları Çin hariç negatif seyrediyor. ABD'de resesyon endişelerinin güç kazanması ve ticaret savaşlarının şiddetlenebileceğine yönelik riskler bölge genelinde risk iştahını azaltıyor.
Asya'daki pay piyasalarının bir süredir oynak olduğunu kaydeden analistler, ABD ve Çin devlet başkanlarının görüşebileceğine yönelik haber akışının yakından takip edildiğini belirtiyor.
Ekonomik veri açıklamaları sonrası Japonya borsaları düşüşte
Bugün bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da 2024'ün 4. çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla yıllık yüzde 2,9 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, çeyreklik bazda yüzde 0,6 yükseldi. Ülkede ocak ayına ilişkin hane halkı harcamaları yıllık yüzde 0,8, şubat ayı makine siparişleri yıllık yüzde 3,5 artışla beklentilerin altında kaldı.
Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 düşüşle kapandı
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 36.770 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 kayıpla 2.538 puandan kapandı. Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 azalışla 23.650 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artışla 3.368 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 73.946 puanda seyrediyor.