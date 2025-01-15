ABD enflasyon açıklamaları öncesinde küresel piyasalar karışık seyrediyor

ABD'de dün Üretici Fiyat Endeksi, Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3,3 artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Analistler, dünkü ÜFE verilerinin yatırımcıların enflasyon endişelerini sınırlı da olsa hafiflettiğini kaydetti. Öte yandan, ABD'de federal hükümetin bütçe açığı 87 milyar dolara geriledi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, Bankanın ek gümrük vergileri ile ilgili olarak fiyat istikrarı ve istihdam görevlerinde bir aksama olması durumunda harekete geçebileceğini belirtti. Bu gelişmelerle para piyasalarında Fed'in yılın ilk faiz indirimine yüzde 42 ihtimalle temmuz ayında gideceği fiyatlanmaya devam ediyor.

Dördüncü çeyreğe ilişkin bilanço sezonunun başladığını ifade eden analistler, bilançoların etkisiyle sektör ve hisse bazlı oynaklıkların artabileceğin söyledi. Analistler, bugün JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citi Group, Bank of New York Mellon ve Goldman Sachs başta olmak üzere yoğun bilanço takviminin yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Altın, dolar, borsa...

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, ÜFE verilerinin yayımlanmasının ardından yüzde 4,76'ya kadar gerilerken, şu sıralarda yüzde 4,79 seviyesinde dengelendi Altının ons fiyatı dün yüzde 0,5 yükselişle 2 bin 676 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde bir önceki kapanışın hemen altında 2 bin 675 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksi dün yüzde 0,6 düşüşle 109,3 seviyesinden günü tamamlarken, bugün yüzde 0,1 düşüşle 109,2 seviyesinde seyrediyor. Brent petrol ise şu sıralarda yüzde 0,2 azalarak 79,4 dolar seviyesinde dengelendi.

New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,11 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,52 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif seyirle başladı.

Avrupa'nın gündemi: Enflasyon

İngiltere Merkez Bankasının yılın ilk para politikasını 6 Şubat'ta açıklayacağını belirterek, bugün beklenenden düşük gelen enflasyon verisinin bankanın kararları üzerinde etkili olabileceğini söyledi. Öte yandan, Avrupa'da imalat sanayi aktivitesindeki düşüş bölge ülkelerinin ana gündem maddelerinden olmayı sürdürürken, Euro Bölgesi'nde bugün açıklanacak sanayi üretimi yakından takip ediliyor.

Dün Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,93 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,69 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

BoJ Başkanı'nın açıklamaları dikkat çekti

Asya tarafında yeni işlem gününde karışık bir seyir izlenirken, Güney Kore'deki siyasal gelişmeler yatırımcıların odağında bulunuyor. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, fiyat koşullarındaki güç kazanımının devam etmesi halinde BoJ'un faiz oranlarını artıracağını ve parasal destek derecesini ayarlayacağını söyledi.

Ueda, bölgesel bankaların katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, ABD'deki yeni yönetimin ekonomi politikası ve bu yıl Japonya'da yapılacak ücret görüşmelerinin ivmesinin, faiz artırımının zamanlamasının belirlenmesinde önemli rol oynayacağını belirterek, "Para politikasının ayarlanmasının zamanlaması gelecek ekonomi, fiyat ve finans şartlarına bağlı."diye konuştu.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Borsa İstanbul

Dolar/TL, dün yatay seyirle 35,4800'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 35,5100 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.650 seviyesinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın direnç seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 İngiltere, aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

10.00 İngiltere, aralık ayı perakende satışlar

11.00 Türkiye, aralık ayı bütçe dengesi

12.00 Almanya, 2024 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH)

13.00 Euro Bölgesi, kasım ayı sanayi üretimi

15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

16.30 ABD, aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

16.30 ABD, ocak ayı New York Fed imalat endeksi

22.00 ABD Fed'in Bej Kitap Raporu