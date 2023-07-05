ABD hisse senetlerinde geri çekilme riski artıyor

Citigroup stratejistlerine göre haziran sonuna doğru yatırımcılar ABD hisse senetleri vadeli kontratlarında yükseliş yönünde pozisyonlarını (boğa bahislerini) artırdı. Bu pozisyonların "çok genişlediğini" savunan Citigroup stratejistlerine göre bir geri çekilme yaşanması riski bu pozisyonlarla birlikte arttı.

Citigroup yayınladığı yatırımcı notunda geçtiğimiz hafta S&P 500 vadeli kontratlarında yaklaşık 7,1 milyar dolarlık yeni uzun pozisyon alındığını ve yatırımcıların halihazırda "orta büyüklükte kar" elde etmiş olduklarını belirtti.

Net uzun pozisyon miktarı azaldı

Citigroup Stratejisti Chris Montagu, genel pozisyon durumunun son zamanlardaki rekor seviyelerin altında olduğunu ifade etse de, "Yatırımcılar piyasanın daha ne kadar yukarı gidebileceğini değerlendirerek halihazırda elde ettikleri kazanımları korumak için gelecek hafta uzun pozisyonlarını tasfiyeye yönelebilir" değerlendirmesini yaptı.

Montagu'ya göre net pozisyonlama hala boğa eğilimli olsa da temkinli olma işaretleri zaten ortaya çıkmakta olduğunu belirtti ve geçen hafta Nasdaq vadeli kontratlarına yeni kısa pozisyonların hakim olduğuna, net uzun pozisyon miktarının azaldığına işaret etti.