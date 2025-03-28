ABD kişisel tüketim harcamalarının açıklanacağı günde küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD'de gelecek hafta açıklanacak tarife kararları öncesi ticaret savaşlarının daha da şiddetlenebileceği endişesiyle negatif bir seyir izlerken, gözler bugün ABD’de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verisine çevrildi.

Boston Fed Başkanı Susan Collins, Trump yönetiminin getirdiği tarifelerin ABD'de enflasyonunu hızlandıracağını ancak bu etkinin ne kadar kalıcı olacağının belirsiz olduğunu söyleyerek, “Yakın vadede gümrük vergilerinin enflasyonu artırması kaçınılmaz görünüyor” dedi. Bu gelişmelerin ışığında para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimini Temmuz ayında yapacağı ihtimali yüzde 86'ye yükselirken, Bankanın yıl genelinde ise toplam 2 faiz indirimi yapacağı öngörülüyor.

Tahminleri aşan büyüme...

Makroekonomik verilerde ise ABD ekonomisinin geçen yılın son çeyreğine ilişkin büyüme oranı yukarı yönlü revize edildi. Buna göre, ABD ekonomisi, 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,4 ile tahminlerin üzerinde büyüme kaydetti. Analistler, Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bugün açıklanacak şubat ayı sonuçlarının ABD'deki ekonomik gidişat ve enflasyonla mücadele sürecine ilişkin daha çok bilgi vereceğini kaydetti.

ABD borsaları, altın, petrol

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni günde yüzde 4,35'te dengelenirken, altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,6 yükselişe 3 bin 74 dolardan alıcı buluyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 104,4 seviyesinde bulunurken, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 azalışla 73,1 dolardan satılıyor.

New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,33, Nasdaq endeksi yüzde 0,53 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,37 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında satış baskısı sürüyor

Avrupa borsaları İtalya hariç negatif seyrederken, Trump tarifelerinin etkilerine ilişkin belirsizlik bölge pay piyasalarında satış baskısı oluşturdu.

Dün, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,70, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 değer kaybederken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,10 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Japonya'dan büyüme tahmini açıklaması

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, istihdamı ABD'nin otomobil tarifelerinden koruma sözü verdi.

BoJ, Japonya ekonomisinin, bazı alanlardaki zayıf eğilimlere rağmen kademeli olarak toparlandığı ve gelecek dönemde potansiyelin üzerinde bir büyüme kaydetmesinin beklendiği bildirildi. Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da yıllık Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta yüzde 2,9 artarken, çekirdek TÜFE'de artış aynı dönemde yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 düştü.

TCMB PKK özeti yayımlandı

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,38 değer kaybederek 9.612,84 puandan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 20 Mart'taki ara toplantısına ilişkin özet yayımlandı. Özette, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacağı da belirtildi. Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Barclays Menkul Değerler AŞ ünvanlı yeni bir aracı kurumun kuruluşuna izin verdi.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 azalışla 37,9560'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında bir önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 38,0170 seviyesinden işlem görüyor.

28 Mart ekonomi gündemi

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE), Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, İngiltere'de büyüme ve Almanya'da işsizlik oranının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.750 ve 9.850 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.