ABD ticaretine yönelik belirsizlikler sürerken küresel piyasalar karışık seyrediyor

Donald Trump'ın Kanada ile Meksika'ya yönelik tarife açıklamaları ticaret savaşı olgusunu körüklemeye devam ederken, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme adımları da yatırımcıların odağında yer alıyor.

ABD'de cuma günü yayımlanacak kişisel tüketim harcamaları verilerinin Fed'in faiz indirimlerinin zamanlamasına yönelik ipucu vermesi bekleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yılın ilk faiz indirimini haziran ayında yapacağına yönelik fiyatlamalar öne çıkıyor.

Starbucks hisseleri yükselirken Nvidia düşüşte

Starbucks'ın hisseleri dün 1100 kurumsal pozisyonu kaldırma kararı aldığını duyurması sonrasında yüzde 1,3 artış gösterdi. Yarın finansal sonuçlarını açıklayacak Nvidia'nın hisselerinde yüzde 3'ten fazla düşüş yaşandı. Apple'ın hisseleri de günü yükselişle tamamladı.

Tahvil, petrol, altın...

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,38, dolar endeksi de yatay seyirle 106,6 seviyesinde dengelendi. Altının ons fiyatı dün 2 bin 956,25 dolarla rekor tazelemesinin ardından gerileyerek 2 bin 951 dolardan kapandı. Altının ons fiyatı şu sıralarda ise yüzde 0,4 değer kaybıyla 2 bin 938 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 74,7 dolardan satılıyor.

New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,50, Nasdaq endeksi yüzde 1,21 değer düşerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,08 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa'nın ekonomik gündemi: Almanya büyüme verileri

Almanya Merkez Bankası'nın şubat ayı raporunda, yılın ocak-mart döneminde ekonomide hafif bir toparlanma beklendiğine yer verildi: "Devam eden zayıf ekonomik eğilime rağmen Alman ekonomisi 2025'in ilk çeyreğinde hafif bir büyüme kaydedebilir. Sanayi, kış çeyreğinde öncekine kıyasla büyümede daha az engelleyici olabilir ve inşaat sektörü bir önceki çeyrekle yaklaşık aynı seviyede kalabilir" ifadeleri yer aldı. Ülkenin bir diğer önemli gündem maddesi ise erken genel seçimler sonrasında yaşanan gelişmeler.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,62 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,13 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,78 düştü. İngiltere'de FTSE 100 ise yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif bir seyirle başladı.

Güney Kore Merkez Bankası'ndan faiz indirimi açıklaması

Asya tarafında satıcılı bir seyir izlenirken, Güney Kore Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 2,75 seviyesine çekti.

Bölge genelinde teknoloji hisseleri öncülüğünde satıcılı seyir öne çıkarken, cuma günü ABD'nin yayımladığı Çin kaynaklı yatırımların engellenmesini öngören, "Önce Amerika Yatırım Politikası" başlıklı genelge ve Trump'ın Kanada ile Meksika'ya gümrük vergisi uygulama kararları bölgedeki risk algısını yükseltiyor.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1,2, Güney Kore'de Kospi yüzde 0,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 geriledi.

Yurt içinde gözler sektörel enflasyon beklentilerinde

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kaybederek 9.574,83 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün yatay seyirle 36,4356'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 36,4630 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında Almanya'da büyüme, ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.550 ve 9.500 puanın destek, 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu vurguladı.