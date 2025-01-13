ABD ve Avrupa'da enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya piyasalar negatif seyirle başladı

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin ardından Fed'in faiz indirim sürecine yılın ikinci yarısında devam edeceğine yönelik fiyatlamalarla negatif bir seyir öne çıkarken, bu hafta gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ocakta 73,2'ye düşerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ocakta yüzde 2,8'den yüzde 3,3'e çıkarak Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3'ten yüzde 3,3'e tırmanarak 2008'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimine hazirandan önce gitmeyebileceği ihtimali öne çıktı.

ABD'de enflasyonist baskıların devam edebileceğine dair endişelerle yükselişini sürdüren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, istihdam verilerinin ardından yüzde 4,79 ile Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 4,77 seviyesinde dengelendi.

Altın, dolar, petrol...

Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,8 yükselişle 2 bin 691 dolardan kapanırke, şu sıralarda yüzde 0,2 düşüşle 2 bin 687 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise yeni günde yüzde 0,2 artışla 109,9 seviyesinde bulunurken, Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam ediyor.

ABD'nin Rus enerji şirketlerine yeni yaptırımlar uygulayacağına yönelik haber akışının ardından Brent petrol yeni işlem gününe yüzde 1,9 artarak 80,6 dolar seviyesinde dengelendi. Böylece Brent petrol Ekim 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya negatif seyirle başladı.

Avrupa'dan güne negatif başlangıç...

Avrupa'da bu hafta açıklanacak nihai enflasyon verileri piyasaların odağında bulunuyor. ABD'nin gümrük vergilerinde güçlü artışlara gitmesinin siparişleri ve kar oranlarını etkileyebileceğini belirten analistler, hali hazırda devam eden imalat sanayi aktivitesindeki daralmanın güç kazanabileceğini dile getiriyor.

Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,64 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de negatif bir seyirle başladı.

Japonya borsası bugün işleme kapalı

"Makroekonomik politikanın önceliği daha fazla yatırımı teşvik etmekten, hem tüketimi hem de yatırımı teşvik etmeye, tüketime daha fazla önem vermeye kaydırılmalıdır" açıklamasında bulunan Çin Merkez Bankası (PBoC) Başkanı Pan Gongşıng, ülkede tüketimi artırmak için vatandaşların gelirini ve tüketicilere yönelik sübvansiyon desteğini artırılabileceğini ifade etti.

Çin'de aralık ayına ilişkin dış ticaret fazlası 104,8 milyar dolarla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Analistler, gelecek hafta ABD'de göreve başlayacak Trump'ın açıklayacağını söylediği ek gümrük vergileri öncesinde kaydedilen yüksek dış ticaret fazlalarının önümüzdeki dönemlerde azalabileceğini kaydetti.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 düştü. Bugün Japonya'da tatil sebebiyle borsa işlemleri gerçekleşmeyecek.

Yurt içinde gözler kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi verisinde

Bugün gözler kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi verisine çevrilmişken, AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının kasım ayında 2 milyar 963 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti. Ekonomistler, 2024 yılına ilişkin cari işlemler açığının ise 10 milyar 273 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini öngördü.

Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 35,4410 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesinin yanı sıra perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentisi ve federal bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.800 puanın destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.