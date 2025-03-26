ABD ve İngiltere'nin dikkati açıklanacak ekonomik verilerde! Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Gelecek hafta ABD'nin tarifeler konusunda alacağı kararlar ve diğer ekonomilerden gelecek karşılıklar başlıca soru işaretleri arasında bulunurken, küresel piyasalarda bugün pozitif seyir söz konusu.

Bu süreçte Fed üyesi Adriana Kugler, enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü hareket nedeniyle faiz oranlarının bir süre sabit tutulmasından yana olduğunu ifade etti.

Makroekonomik verilerde ise New York Fed tarafından açıklanan tüketici güven endeksi, martta aylık 7,2 puan azalışla 92,9'a gerileyerek 2021'in başından bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,34'te bulunurken, dolar endeksi güne yüzde 0,1 artışla 104,3 seviyesinde başladı.

Bakırın libresi tüm zamanların zirvesinde

Artan jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının alımlarının etkisiyle bir süredir rekor seviyelere yakın seyreden altının ons fiyatı şu sıralarda ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 3 bin 15 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,1 azalışla 72,5 dolardan alıcı buluyor.

Bakırın libresi dün 5,33 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test ederken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 5,21 dolardan işlem görüyor.

New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,16, Nasdaq endeksi yüzde 0,46 yükselirken, Dow Jones endeksi yatay seyretti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.

S&P Global Ratings, Euro Bölgesi ekonomik büyüme tahminini düşürdü

Avrupa borsaları dün pozitif seyrederken, ABD'nin tarifelerinin tahmin edildiği şekilde sert olmayabileceğine yönündeki beklentiler ve Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak ateşkes görüşmeleri pay piyasalarını destekledi.

S&P Global Ratings, Euro Bölgesi için bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminini belirsizlikler ve ABD tarifeleri nedeniyle yüzde 0,9'a düşürdü. Ancak Almanya ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) mali teşvik önlemlerine bağlı olarak 2026'dan itibaren ekonomik büyümede önemli bir toparlanma bekleniyor.

Dün, Almanya'da DAX 40 yüzde 1,13, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,08, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,06 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

Boj'dan yeni faiz açıklaması

BoJ Başkanı Kazuo Ueda, gıda maliyetlerindeki kalıcı artışların ekonomide yaygın enflasyona yol açması durumunda faiz oranlarını artırabileceklerini söyledi. Öte yandan, Çin Merkez Bankası Danışmanı Huang Yiping, Çin ekonomisini desteklemek için çok büyük bir makro politika alanı bulunduğunu belirterek, yapısal zorlukların gelecekte çözülebileceğini söyledi.

Bölgede bugün açıklanan veriye göre, Japonya'da ocak öncü endeks 108,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Yurt içinde borsa...

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,48 değer kazanarak 9.715,58 puandan tamamladı Dolar/TL, dün yatay seyirle 37,9750'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 37,9970 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, bugün teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 10.000 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.