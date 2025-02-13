ABD'de beklentiyi aşan enflasyon piyasalarda endişe yarattı! Gözler ÜFE verilerinde...

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde arttı. TÜFE aylık bazda Ağustos 2023'ten bu yana en hızlı artışını kaydetti, yıllık enflasyon Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon da aylık yüzde 0,4, yıllık 3,3 ile beklentilerin üzerinde açıklandı.

Enflasyon hedefine yakın olduklarını ancak henüz ulaşmadıklarını ifade eden Fed Başkanı Powell, çıklanan enflasyon verisinin de aynı şeyi söylediğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğine dair açıklamasına yönelik soru üzerine Powell, kararları ekonomide olup bitenlere göre alacaklarını vurguladı.

Borsalarda durum...

Enflasyon verileri sonrasında ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi şu sıralalarda yüzde 4,61 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi ise yüzde 0,3 azalışla 107,6 seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatı yeni günde yüzde 0,7 artışla 2 bin 922 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 74,3 dolardan satılıyor. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif seyirle başladı.

Kanada ve AB'den ortak açıklama

Avrupa borsalarında dün İtalya hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, ticarette gümrük vergileri uygulamak yerine anlaşmanın daha faydalı olduğunu söyledi.

Bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında yer alırken dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,50, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 yükselirken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,14 düştü. DAX 40 ve FTSE 100 endeksleri kapanışta rekor tazeledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

Asya borsalarında risk iştahı yükselişte

Asya tarafında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da ocak ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde 0,3 artarak beklentilere paralel gerçekleşirken, yıllık yüzde yüzde 4,2 ile öngörüleri geride bıraktı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1,4, Güney Kore'de Kospi yüzde 1,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 değer kazandı.

Ocak ayı ödemeler dengesi verileri açıklanacak

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 değer kaybederek 9.779,57 puandan tamamlarken, gözler bugün açıklanacak ocak ayı ödemeler dengesi verilerine çevrildi. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının aralık ayında 3 milyar 665 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024'te 9 milyar 651 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini, 2025 sonunda ise 19 milyar 909 milyon dolar olacağı öngörülüyor. Dolar/TL, dün yüzde 0,2 artışla 36,1042'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 yükselişle 36,1220 seviyesinden işlem görüyor.

Günün ekonomi gündemi

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ÜFE ve Almanya'da TÜFE başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti