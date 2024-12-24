ABD'de enflasyon ve resesyon ikilemi yeniden fiyatlamalara yansıdı! Piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, Fed'in gelecek yıl gevşeme döngüsünü yavaşlatabileceğine yönelik sinyaller risk iştahını sınırlamaya devam ederken, Noel tatili öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Tatil öncesi, altının ons fiyatı dün, günü yüzde 0,5 düşüşle 2 bin 611 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 2 bin 620 dolardan işlem görüyor Fed'in gevşeme sürecinin uzayacağına yönelik sinyalleri sonrasında yükseliş eğilimini sürdüren ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,59 seviyesine çıkarken, dolar endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 108,1 seviyesinde dengelendi.

Brent petrolün varil fiyatı kapanışta yüzde 0,1 düşerken, yeni işlem gününde yüzde 0,1 değer kazancıyla 72,6 dolar seviyesinden işlem görüyor. New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,73, Nasdaq endeksi yüzde 0,98, Dow Jones endeksi yüzde 0,16 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise negatif seyirle başladı.

Avrupa'da resesyon endişeleri sürüyor

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç negatif bir seyir izlenirken, bugün yarım gün, yarın ise tam gün piyasalar kapalı olacak. Yılın son günlerine girilirken Avrupa genelinde 20 Ocak'ta göreve başlayacak yeni ABD yönetiminin ticari politikalarına yönelik soru işaretleri risk iştahını sınırlıyor.

Bölgede resesyon endişeleri bölge genelinde varlığını korurken, Avrupa imalat sanayisinin ve bölge ülkelerinin ihracat rakamlarının söz konusu tarifelerden nasıl etkileneceğine yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Asya tarafında yeni günde karışık seyir

ABD yönetimi dün otomobiller, ev eşyaları ve savunma sistemleri gibi çeşitli alanlarda kullanılan eski tip Çin yarı iletkenlerine yönelik soruşturma başlattığını bildirdi. Analistler Çin ekonomisinde halihazırda bulunan zayıf iç talep ve gayrimenkul sorunlarının hükümetin ekonomik ajandasının önemli bir parçası olduğu kaydederek, potansiyel ticaret savaşları öncesinde söz konusu sorunlara yönelik çalışmaların olduğunu ifade etti.

ABD'de yeni yönetimin atacağı tarife adımlarının endişesiyle dolar/yuan paritesi şu sıralarda 7,2990 ile Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Kurumsal tarafta ise Japon otomobil üreticileri Honda ve Nissan, elektrikli araç sektöründeki zorlu küresel rekabet karşısında dünyanın en büyük üçüncü otomobil üreticisini oluşturmak için birleşme görüşmelerine başladıklarını bildirdi. Şirketlerden yapılan ortak açıklamada, Japon otomobil üreticilerinin ortak bir holding şirketi altında birleşme görüşmeleri için mutabakat zaptı imzaladıkları belirtildi.

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Yurt içinde dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 değer kaybederek 9.626,56 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün yatay seyirle 35,1920'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 yükselişle 35,2520 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek, 9.750 ve 9.900 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.