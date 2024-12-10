ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesinde piyasalar karışık seyrediyor

ABD'de verilerden alınan sinyaller, ülkede enflasyonu düşürmenin beklenenden daha fazla zaman alabileceği endişesini beslerken, dün açıklanan verilere göre, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, kasımda 0,1 puan artışla yüzde 3'e yükseldi.

Analistler, söz konusu verinin yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) öncesinde enflasyonu düşürmenin beklenenden daha fazla alabileceği endişelerini desteklediğini belirterek, enflasyon verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti. Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay yüzde 90 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı öngörülüyor.

Nvidia soruşturması

Çin'de ABD'li çip üreticisi Nvidia hakkında tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi. Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresinden yapılan açıklamada, Nvidia'nın, İsrailli çip tasarım şirketi Mellanox Technologies'i satın alma sürecinin, Çin'in Anti-Tekel Yasası'nı ihlal ettiği şüphesiyle soruşturulacağı belirtildi.

Çin siyasi liderliğinin, ekonomik durumun iyileştirilmesi için 2025'te "daha aktif bütçe ve gevşek para politikası" izlenmesi çağrısında bulunması sonrası Amerikan borsalarında işlem gören Çinli şirketlerin hisselerinde ise yükseliş görüldü. Alibaba'nın hisseleri yüzde 7,4 ve PDD Holdings'in hisseleri yüzde 10,4 değer kazandı. Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,19 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi 106,1'den güne başladı.

Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve siyasal belirsizliklerin etkisiyle dün yüzde 1 artışla 2 bin 658 dolardan kapanan ons altın, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 2 bin 672 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı yeni işlem gününde yüzde 0,1 azalışla 71,7 dolardan işlem görüyor.

Avrupa'da gözler Almanya'nın enflasyon verilerinde

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi konumunda olan Almanya'da bugün açıklanacak TÜFE verisinin ECB'nin gelecek yıl izleyeceği politikalara ilişkin daha çok bilgi vermesinin beklendiğini kaydeden analistler, Banka'nın hedeflediği seviyede gelen enflasyon verisinin, daha fazla parasal gevşeme için yer açabileceğini söyledi.

Dün bölgede açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde kasımda eksi 12,8 puan olan yatırımcı güven endeksi, aralıkta eksi 17,5'e geriledi. Böylece endeks, geçen yılın kasım ayından bu yana en düşük seviyeye indi.

Çin hangi teşvik paketlerini açıklmaya hazırlanıyor?

Asya borsalarında pozitif bir seyir izlenirken, Çin Komünist Partisi'nin Merkez Komitesi Siyasi Bürosu, Devlet Başkanı ve Parti Genel Sekreteri Şi Cinping başkanlığında, 2025 yılı ekonomi politikalarını ele almak ve analiz etmek üzere toplandı.

Ülkenin en yüksek yönetim organı niteliğindeki 24 üyeli Siyasi Büro'nun toplantısının ardından yapılan açıklamada, 2024'te ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine ulaşılacağının öngörüldüğü kaydedilerek, 2025'te tüketimin aktif şekilde teşvik edilmesi, yatırımların etkinliğinin geliştirilmesi ve iç talebin her cephede genişletilmesi gereği vurgulandı.

Analistler, söz konusu açıklama sonrası ülkedeki pay piyasalarında risk iştahının arttığını belirterek, hükümetin, Trump döneminde ortaya çıkabilecek potansiyel ticari risklere karşı ülke ekonomisini güçlü tutmak için daha kapsamlı önlemlerin sinyalini verdiğini söyledi. Makroekonomik veri tarafında ise Çin'de kasım ayına yönelik dış ticaret dengesi 97,4 milyar dolar fazla vererek beklentileri geride bıraktı.

Güney Kore'de son durum

Güney Kore'de 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için seyahat yasağı getirildiği bildirildi. Analistler, Güney Kore'de devam eden siyasi krizin yakından takip edildiğini belirterek, siyasi belirsizliklerin sınırlı da olsa azalmasının pay piyasalarına olumlu yansıdığı ifade etti. Avusturalya Merkez Bankası (RBA), yılın son para politikası kararında politika faizini yüzde 4,35 seviyesinde sabit tutarak sıkı duruşunu korudu.

CDS Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyede

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,75 değer kazanarak 10.257,39 puandan tamamladı. Öte yandan, dün Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 243 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.

TCMB toplam rezervleri, 6 Aralık ile biten haftada 159,4 milyar dolara, swap hariç net rezervleri de 48,5 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Dolar/TL, dün yatay seyirle 34,8220'den kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışa paralel olarak 34,8320'den işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

09.00 Japonya, kasım ayı makine siparişleri

10.00 Türkiye, ekim ayı sanayi üretimi

10.00 Türkiye, ekim ayı işsizlik oranı

10.00 Almanya, kasım ayı TÜFE