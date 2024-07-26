New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı verilerin ılımlı bir artışa işaret etmesi sonrası haftanın son gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,52 artarak 40.140,86 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,64 artışla 5.433,67 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 kazançla 17.331,95 puana yükseldi.

Pay piyasalarında pozitif seyir

ABD'de açıklanan verilerden alınan sinyaller yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor. Ülkede bugün açıklanan verilere göre, kişisel tüketim harcamaları haziranda aylık yüzde 0,3 ile beklentilere paralel artış kaydetti. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de haziranda aylık yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentiler dahilinde arttı. Kişisel tüketim harcamalarına ilişkin verilerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,19 seviyesine geriledi.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel artarken, yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilerin biraz üzerinde yükseldi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, mayısta da yıllık yüzde 2,6 artmıştı.

Verilerin ılımlı artış hızı Fed yetkililerine cesaret verdi

Analistler, söz konusu verilerin ılımlı bir hızda artmasının, ekonomiye zarar vermeden enflasyonu yavaşlatmak isteyen Fed yetkilileri için cesaret verici olduğunu belirtti. Verilerin, Fed'in ilk faiz indirimine eylül ayında gideceğine yönelik beklentileri güçlendirdiği kaydedildi.

Kurumsal tarafta ise şirket bilançoları takip edilirken, ABD'nin büyük sanayi şirketlerinden 3M'in hisseleri, şirketin finansal sonuçlarının ikinci çeyrekte beklentileri aşması ve bu yıla ilişkin beklentilerini yükseltmesi sonrası yüzde 13'ün üzerinde değer kazandı.