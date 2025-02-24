ABD'nin Çin yatırımlarını engelleme adımı sonrası Asya borsaları negatif seyrediyor

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan dün yapılan ve ABD'nin "Önce Amerika Yatırım Politikası" başlıklı genelgesini eleştiren açıklamada, ABD'nin yaklaşımının, ulusal güvenlik kavramını genelleştiren, piyasa dışı ve ayrımcı bir uygulama olduğu, iki ülke arasındaki normal ekonomik ve ticari ilişkileri olumsuz etkileyeceği belirtildi.

Çin-ABD arasındaki yatırım alışverişini nasıl bir dönem bekliyor?

Çin'in ABD'nin bu konudaki adımlarını yakından izleyeceği ve meşru haklarını ve çıkarlarını korumak üzere gereken tedbirleri alacağı belirtilerek, Washington yönetimine uluslararası yatırım ve ticaret kurallarına, piyasa ekonomisinin yasalarına uyma ve ekonomik ve ticari konuları siyasileştirmeye ve araç haline getirmeye son verme çağrısı yapıldı.

Borsada durum...

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,3 düşüşle 23.404 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 3.371 puandan işlem görürken Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 azalışla 74.681 puanda seyrediyor. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise tatil nedeniyle bugün kapalı olacak.