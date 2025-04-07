ABD'nin gümrük tarifeleri açıklamaları piyasaları altüst etti: Uzmanlardan yatırımcılara 'panik yapmayın' uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump 180'den fazla ülkeyi kapsayan tarifleri açıklamaları küresel anlamda belirsizlik yaratırken; Çin gibi bazı ülkelerin misilleme adımları da risk algısının yüksek kalmasına neden oldu.

Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından küresel piyasalarda oluşan satış baskısına karşı yatırımcıları uyardı.

"Şu an panik yapılacak yer değil"

Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcı Sertaç Ekeke, yurt içi piyasalarda şu an panik yapılacak bir dönem olmadığını kaydetti.

ABD'nin Türkiye'nin pazar payını doğrudan etkileyecek hem Avrupa hem Çin gibi ülkelerle mücadele içinde olduğunu ifade eden Ekeke, aslında Borsa İstanbul'da pozitif bir sürecin de yavaş yavaş fiyatlandığını aktardı.

Ekeke, kısa vadedeki panik havasının gayet normal olduğunun altını çizerek, piyasaların gidişatı henüz kestiremediğini kaydetti.

Ekeke, orta uzun vadede Türkiye'nin önemli bir eşikte olduğunu, doğru hamlelerle bu dönemin kazananı olunabileceğini kaydetti:

"Endeks 9.600 seviyesinin altında kaldığı süre boyunca aşağı yönde bir düzeltme hareketi gelecek. Fakat orta uzun vadede hem gerçekten bizim ekonomimizin büyüme konjonktürü açısından önemli dönemin eşiğindeyiz.

Doğru hamlelerle birlikte bu dönemin kazananlarından biri olabiliriz. O yüzden şu an panik yapılacak yer değil.

Kripto para piyasalarında da bir denge oluşacaktır ama henüz orada kaldıraçlı işlemler söz konusu olduğu için özellikle yurt dışı tarafta orası biraz daha derin satışlara konu ama oranın da sonunun geldiğini düşünüyorum. Yani eğer biraz bu hafta sakinlik olursa biz yavaş yavaş yukarıları konuşmaya başlarız."

"Fiyatlama tamamen yurt dışı kaynaklı"

Colendi Menkul Analisti Sadullah Çalışır da Borsa İstanbul'da Ramazan Bayramı dönüşünden sonraki fiyatlamanın tamamen yurt dışı kaynaklı olduğunu söyledi.

Çalışır, Borsa İstanbul'da aslında bayram öncesi biraz tepki yükselişi görüldüğünü aktardı. Bayram haftasında küresel taraftaki bozulan risk algısıyla VIX endeksindeki yükselişin, New York borsasının ayı piyasasına girmesinin bütün gelişmekte olan ülkelerin piyasalarında satış baskısına neden olduğunu vurgulayan Çalışır, Borsa İstanbul'un da bu durumdan etkilendiğini kaydetti.

Çalışır, BIST 100 endeksinin geldiği şu anki seviyelerine bakıldığında endeksin son 1 yıllık getirisine bakıldığında çok bir getiri olmadığının görüldüğünü aktardı.

"Aşağı yönlü risklerin azaldığını düşünüyorum"

Geçen yılın başında 7 bin 500 seviyelerinde olan BIST 100 endeksinin enflasyona göre ciddi ölçüde geride kaldığını dile getiren Çalışır, şunları kaydetti:

"Mevcut seviyeler, cari fiyatlar daha doğrusu bir iskonto işaret ediyor. O yüzden teknik olarak da 9.000'in bu bölgelerin destek seviyeleri olduğunu ve global piyasalardaki satışın biraz aşırılaştığını düşünürsek, tepki olarak bir noktada piyasaların alıcılarla buluşabileceği noktalara yakın olduğunu düşünüyorum.

O yüzden bu seviyelerde pozisyon taşıyan yatırımcı için kısa vadede belirsizlikler devam etme olaslığı olsa bile aşağı yönlü risklerin azaldığını düşünüyorum. Borsa İstanbul'da kısa vadede içeride çok hızlı bir toparlanma beklemiyoruz ama tepki alışları gelebilecek önemli noktalara yakınız. O yüzden yani bu seviyelerde satış yapmak çok makul durmuyor bizim için."

Kripto para piyasasındaki satış baskısı

Pariterium Danışmanlık Kurucusu İsmet Demirkol ise ABD tarafından uygulanan tarifelerden dolayı küresel piyasalardaki çalkantılarla Türkiye'ye girecek olan sermayenin bir miktar geciktiğini söyledi.

Kripto para piyasasındaki satış baskısına değinen Demirkol, "Halihazırda aslında kripto paralar da bir kar realizasyonu olarak düşünmemiz gerekiyor." dedi.

Demirkol, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinin artarak devam etmesi ve ABD'de kurumlar vergisi indirimlerinin de başlaması neticesinde 1-1,5 aylık süre zarfında kripto paralarda yukarı doğru hareketinin beklentisinin hakim olduğunu bildirdi.

"Gümrük savaşları, yaşanan sert düşüşün temeli"

Dexalot Risk Müdürü Gökçe Çalışan, Bitcoin'in hisse senetlerindeki düşüşlere bir süre direnç göstermesine rağmen, hafta sonu yüzde 10'un üzerinde değer kaybederek riskli varlıklardaki satış dalgasına ayak uydurduğunu ifade etti.

Altcoinlerdeki kayıpların ise yüzde 15 ile yüzde 25 arasında değişerek çok daha sert gerçekleştiğini aktaran Çalışan, şu açıklamalarda bulundu:

"Piyasanın dip seviyeye ulaştığını söylemek için henüz erken, aşağı yönlü risk halen devam ediyor. Trump'ın göreve başladığı 20 Ocak tarihindeki zirveden bu yana düşüş eğilimindeki bir piyasayla karşı karşıyayız.

Trump dönemine dair belirsizlikler ile birlikte, ABD tarafında beklenen Bitcoin stratejik rezerv gelişmesinin yatırımcı beklentilerini karşılamaması da satış baskısını artırdı ve buradaki düşüş S&P ve Nasdaq'ın aksine onlar yeni zirve yaparken bir ay öncesinden başlamıştı."

Çalışan, ABD'nin başlattığı gümrük savaşları, yaşanan sert düşüşün temel nedeni olduğunu bildirdi.

Bitcoin'in 69.000-73.000 dolar bandını test edebileceğini kaydeden Çalışan, "Piyasaların dip seviyede olduğunu söylemek mümkün değil, aşağı yönlü riskler halen geçerliliğini koruyor. Ancak bu bölge, kısa vadeli alımlar için bir lokal dip işlevi görebilir ve fiyatlarda tepki alımlarıyla birlikte kısa süreli bir sıçrama yaşanabilir. Ancak trend aşağı yönlü, görünümde bir değişim yok ve uzun vadeli alım yapan yatırımcılar için risk devam ediyor." diye konuştu.