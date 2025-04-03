ABD'nin teknoloji devleri güne değer kaybıyla başladı

ABD'nin önemli ticaret ortaklarına yönelik geniş gümrük vergilerinin tam kapsamlı bir ticaret savaşı korkusunu tetiklediğini söyleyen analistler, küresel ekonominin resesyona sürüklenme riskinin arttığını ifade ederken New York borsası yeni güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 1100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,66 azalarak 41.103,63 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 3,32 azalışla 5.482,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 4,5 kayıpla 16.811,42 puana indi.

Dolar endeksinden 2 yılın en kötü günlük düşüşü

Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 15 baz puan azalışla yüzde 4,05'e geriledi. Dolar endeksi de yüzde 2'den fazla azalarak 101,68'e indi ve yaklaşık 2 yılın en kötü günlük düşüşünü kaydetti. Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 29 Mart ile biten haftada 219 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Ülkenin dış ticaret açığı da şubatta aylık bazda yüzde 6,1 azalışla 122,7 milyar dolara geriledi. ABD'nin ihracatı şubatta aylık bazda yüzde 2,9 artarken, ithalatı yatay seyir kaydetti.

Apple, Nvidia, Amazon ile Meta değer kaybetti

Apple'ın hisseleri yaklaşık yüzde 8, Nike'ın hisseleri yüzde 10 geriledi. ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft yaklaşık yüzde 3, Nvidia yüzde 5, Amazon ile Meta yaklaşık yüzde 7 ve Alphabet ile Tesla yaklaşık yüzde 3 olmak üzere sert kayıplarla güne başladı.