ABD'nin yeni dönem politika belirsizlikleri sebebiyle Asya borsaları karışık seyrediyor

Çin, ABD'nin yeni döneminde Trump'ın ilk sıradaki hedefleri arasında yer alırken, ülke ekonomisinin halihazırda deflasyon riskiyle mücadele etmesi risk algısının daha da güçlenmesine neden oluyor.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, "Para politikasını aşırı gevşek bırakmak BoJ'u faiz oranlarını keskin bir şekilde yükseltmeye zorlayabilir. Bu da uzun vadede kalıcı ekonomik büyüme için olumsuz olacaktır" sözleriyle ekonomi ve fiyat görünümüyle ilgili belirsizliklere vurgu yaptı. Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi aralık ayında 49,6 oldu.

Borsada durum...

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 düşüşle 39.849 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 azalışla 2.399 puan seviyesinden günü tamamladı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 20.113, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselişle 3.405, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,5 değer kazancıyla 79.055 puandan işlem görüyor.