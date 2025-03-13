AB'nin Trump'a 26 milyon Euro'luk cevabı sonrası küresel piyasalar karışık seyrediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı tarife adımları piyasaların odağında yer alırken, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi dün yürürlüğe girdi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin tarife uygulamasına karşılık 26 milyar Euro değerinde karşı önlemler aldıklarını açıkladı.

Analistler, söz konusu misille açıklamalarının ticaret savaşlarının şiddetlenebileceği endişelerini artırdığını kaydederek, tarifelerin imalat sanayi için önem arz eden metal piyasası üzerindeki etkisinin yakından takip edildiğini söyledi.

Tüketici enflasyonunda 4 ayın en düşük hızı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,8 ile beklentilerin altında arttı. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de şubatta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,1 yükselerek öngörülerin altında gerçekleşti.

Tarifelerin gelecek aylarda maliyetleri artırmasının beklendiğini ifade eden analistler, şubatta 4 ayın en düşük hızını kaydeden tüketici enflasyonunun yatırımcılar için bir miktar rahatlama sağladığını ifade etti. ABD'de bugün yatırımcıların odağında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi yer alıyor. Fed'in yılın ilk faiz indirimini haziran ayında yapacağına yönelik fiyatlamalar güçlü kalmaya devam ediyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,30 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi yatay seyirle 103,6 seviyesinde bulunuyor.

AB'den missilleme

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir izlenirken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Tarifeler iş dünyası için kötü, tüketiciler için daha da kötüdür... ABD, 28 milyar dolar değerinde tarifeler uygularken biz, 26 milyar Euro değerinde karşı önlemler alıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD'deki siyasi değişim ve ekonomik belirsizlik faktörleri karşısında ECB'nin büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirten Lagarde, ticaret, savunma ve iklim konularından kaynaklanan şoklarının Euro Bölgesi'nde enflasyon oranını yükseltme riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Rheinmetall'dan rekor rakam

Alman silah üreticisi Rheinmetall'in geçen yıla ilişkin finansal sonuçlarını göre konsolide satışlar yüzde 36 artarak 9 milyar 751 milyon Euro'ya ulaştı. Bu yıla ilişkin beklentilerini de paylaşan şirket, satışlarının bu yıl yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir seviyede büyümesini beklediğini vurguladı. Rheinmetall'in bakiye siparişleri toplamının ise geçen yıl yüzde 44 artarak 55 milyar Euro ile rekor seviyede olduğu belirtildi. Söz konusu sonuçlar sonrasında şirketin hisseleri günü yüzde 9,6 primle tamamladı.

Japonya'dan sevindiren enflasyon açıklaması

BoJ Başkanı Kazuo Ueda enflasyonun hala bankanın hedeflediği yüzde 2 seviyesinin altında kalmayı sürdürdüğünü ifade etti. Bugün parlamentoda açıklamalarda bulunan Ueda, gıda fiyatlarının enflasyonu artırdığını kaydederek, çekirdek enflasyonun yavaşça artmasının beklendiğini söyledi.

Bölgede ABD'nin ticari tarifelerine yönelik haber akışı da yakından takip edilirken, Güney Kore Sanayi Bakanı Ahn Duk-geun, çelik sektörünü korumak için hükümetin bu ayın sonundan bir yanıt stratejisi belirleyeceğini söyledi.

Gözler TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantı özetinde

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kazanarak 10.580,26 puandan tamamlarken, gözler bugün yayımlanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetine çevrildi. Para Politikası Kurulu (PPK), geçen hafta politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 42,50'ye çekmişti.

ABD'deki temasları sırasında Anadolu Ajansının (AA) New York Ofisinde gündeme ilişkin soruları yanıtlayan TCMB Başkanı Fatih Karahan, talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Yüzde 24 olan yıl sonu enflasyon hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi

Günün ekonomi gündemi

10.00 Türkiye, şubat ayı konut satış istatistikleri

13.00 Euro Bölgesi, ocak ayı sanayi üretimi

14.00 Türkiye, TCMB PPK toplantı özeti

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, şubat ayı Üretici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları