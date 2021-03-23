Açığa satış nedir? Borsa İstanbul'dan açığa satış yukarı adım kararı

Borsa İstanbul, BIST-50 endeksinde yer alan paylarda bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış yukarı adım kuralının uygulanmasına karar verdi. Bu kural ile açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Öte yandan açığa satış dahilindeki sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.

Borsa İstanbul'un açığa satış yukarı adım kararı yatırımcıları meraklandırırken, konuya ilgi duyanlar, açığa satış yukarı adım nedir, sorusuna yanıt arıyor.

Açığa satış nedir?

Açığa satış işleminde, satıcı elinde olmayan hisse senetlerini satıp, vade sonunda satışını gerçekleştirdikleri hisseleri satın alan kişiye teslim eder. Açığa satış yöntemi hisselerin düşüşe geçeceğine inanıldığında yatırımcılar tarafından kullanılan bir yöntemdir. Burada amaç, hisse senetlerini yüksek fiyattan satıp, daha sonra düşük fiyattan alınarak alıcıya teslim edilmesi ve arada gerçekleşen fiyat farkının da kâr olarak yansımasıdır.

Açığa satış işlemleri SPK ve BIST'in belirlediği pay senetleri içerisinde uygun bulunan pay senetlerinde yapılabilir. Bu durumda açığa satış gerçekleştirebilmek için emrin baştan açığa satış emri olarak bildirilmesi gerekmektedir.