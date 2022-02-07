Ahlatcı Holding ‘enerjisini’ borsaya taşıyacak

Ahlatcı Holding, tamamına sahip olduğu Enerya AŞ’yi ve sahip olduğu hisse kadar Çedaş AŞ ‘yi tek bir enerji şirketi çatısı altında birleştirerek halka arz etmeyi hedefl iyor. Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, halk arz için hazırlıkların başladığını, bu yılın üçüncü çeyreğinde borsaya girmeyi planladıklarını söyledi.

Ahlatcı, holdingin enerji sektöründeki faaliyetlerini ve hedefl erini DÜNYA ile paylaştı. Ahlatçı, 2004 yılında faaliyete başlayan Çedaş Grubu şirket ortaklarının Rusya’dan doğal gaz getirilmesi için uygulamaya konan Mavi Akım Projesi’nin Çorum’dan geçmesiyle birlikte çalışmalarını hızlandırarak, doğal gaz sektörüne hızlı bir giriş yaptığını belirtti. Şirket, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Yozgat ve ilçeleri ile Sungurlu, Gerede, Çiçekdağı, Safranbolu, Tosya, Sorgun, Seydiler, Yerköy, Saray, Köseli, Kurşunlu, Korgun, Boğazlıyan bölgelerinin doğal gaz ihalelerini de alarak hizmet alanını genişletti. Çedaş Grubu’nun Türkiye genelinde 5 il, 40 ilçe ve 4 belde olmak üzere toplam 44 ayrı noktada, iller bazında yüzde 6,4 pazar payı ile dağıtım bölgesindeki 1 milyon 250 bin kişinin doğal gaz kullanımı için 400 personeliyle hizmet sunduğunu dile getiren Ahlatcı, “Holdingimiz, Enerya Enerji AŞ’yi ise 10 şehirde 30 yıl süreyle doğalgaz dağıtım lisansına sahip, 1 milyon 400 bini aşkın aboneye hizmet veren dev bir firma olarak 2021 yılının Şubat ayı içerisinde bünyesine kattı” dedi.

Pazar payı yüzde 23’e çıktı

Ahlatcı Holding’ın Çedaş ve bünyesine dahil ettiği Enerya Enerji ile birlikte doğal gaz dağıtımında önemli bir atılım yaparak 19 bin 963 kilometre şebeke uzunluğu ile pazar payını yüzde 23'e çıkardığını vurgulayan Ahmet Ahlatcı, “Holding olarak, bünyemizdeki Çedaş Grubu ile Enerya Enerji şirketlerinin güçlerini, kuracağımız tek bir enerji şirketi çatısı altında birleştirerek bu yılın ortalarında halka arz etmeyi hedefl iyoruz. Bu bağlamda çalışmalarımıza hız verdik” diyerek sözlerini tamamladı.

Dağıtım gerçekleştirdiği il sayısı 15’e çıktı

Ahmet Ahlatcı, yaptıkları satın almadan sonraki süreci şu şekilde anlattı: “Enerya Enerji, yılda sağladığı 4 milyar metreküp doğal gaz hacmi ve 15 bin kilometre şebeke uzunluğu ile 1,5 milyonu aşkın aboneye doğal gaz hizmeti veriyor. Enerya Enerji şu an için Türkiye’nin en yaygın ikinci özel doğalgaz dağıtım şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Enerya Enerji’yi de bünyemize katınca enerji dağıtımında Çedaş ile mevcut olan Çorum, Yozgat, Kastamonu, Karabük ve Çankırı illerine ilave olarak Konya, Karaman, Aksaray, Ereğli, Erzincan, Antalya, Denizli, Aydın, Nevşehir ve Niğde’yi dahil etmiş ve enerji dağıtımını gerçekleştirdiği şehir sayısını 15’e yükselttik. Ayrıca Enerya Enerji’nin, Konya'da 570 bin olan abone sayısını yeni yatırımlarla yılsonunda 591 bine çıkarmayı hedefliyoruz.”